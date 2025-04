Il Comitato provinciale ANPI di Viterbo per Alfio Pannega nel centenario della nascita

Il Comitato provinciale di Viterbo dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia-ANPI accogliendo l’invito di numerose amiche e numerosi amici di Alfio Pannega, si è fatto principale promotore e punto di riferimento delle commemorazioni che si terranno a Viterbo e nell’Alto Lazio per ricordare, in occasione del centenario della nascita, il poeta e militante antifascista viterbese che per l’intera sua vita ha incarnato le scelte e i valori della Resistenza, della Liberazione, della Costituzione repubblicana, della lotta nonviolenta delle oppresse e degli oppressi per realizzare giustizia e libertà, eguaglianza di diritti nel rispetto di tutte le diversità’, fratellanza e sorellanza universali, il bene comune dell’intera umana famiglia.

Alfio Pannega è stato infatti fin dalla prima giovinezza e per l’intero corso della sua esistenza un oppositore del fascismo e di ogni oppressione, un difensore della dignità umana, un costruttore di pace, un militante nonviolento, un esempio di concreta e coerente solidarietà con tutte le persone bisognose di aiuto, con tutti gli esseri viventi, con l’intero mondo vivente.

Antifascista, militante del movimento operaio, partecipe delle lotte del movimento dei lavoratori e della costruzione delle loro organizzazioni per difendere e promuovere democrazia e diritti, poeta sapiente e generoso, negli ultimi venti anni della sua vita è stato anche anima del “centro sociale occupato autogestito Valle Faul” che ha formato innumerevoli giovani all’impegno morale e politico, al principio responsabilità, al dovere della solidarietà, alla lotta per il bene comune, alla pratica dell’accoglienza e della comprensione, della cooperazione e dell’auto-aiuto, dell’opposizione nonviolenta a tutte le oppressioni e le mistificazioni.

L’ANPI lo ricorda come testimone dell’antifascismo nel suo significato più ampio e profondo: come visione del mondo umanistica che si prende a cuore e difende la vita, la dignità e i diritti di ogni essere umano; come pratica quotidiana dei buoni pensieri, delle buone parole, delle buone azioni; come scelta esistenziale che invera l’umanità dell’umanità; come politica che promuove e realizza la civile convivenza, il bene comune, la liberazione di tutte e di tutti, la condivisa responsabilità per l’intero mondo vivente.

L’ANPI chiama tutte le esperienze della società civile, della riflessione intellettuale e morale, dell’impegno culturale e solidale, della mobilitazione sociale e civile per il bene comune dell’umanità, a partecipare coralmente alle iniziative di commemorazione di Alfio Pannega.

L’Anpi chiama anche tutte le istituzioni democratiche locali a contribuire al ricordo di un cittadino di Viterbo che l’intera comunità ricorda come persona buona, esempio di dignità, testimone delle migliori qualità che caratterizzano gli esseri umani quando si ricordano di non essere fatti per vivere come bruti, ma per seguire virtu’ e conoscenza.

Con successivi comunicati il comitato provinciale ANPI di Viterbo darà notizia delle iniziative commemorative per il centenario di Alfio Pannega che si svolgeranno nelle prossime settimane e lungo l’intero anno 2025. Segnaliamo tra queste e fin da ora, per ordine cronologico, la prima che si terrà domenica 27 aprile 2025 con inizio alle ore 9.30 al cimitero di Viterbo (ritrovo davanti all’ingresso principale della parte monumentale).

Enrico Mezzetti

Presidente del comitato provinciale ANPI Viterbo