Le iniziative a Tarquinia per l’80° anniversario della Liberazione

Il Comune di Tarquinia e la sezione Anpi di Tarquinia “10 giugno 1944” promuovono le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, con due importanti appuntamenti. martedì 22 aprile, presso la sala consiliare del palazzo comunale, alle 17.30, con il titolo “Sguardi incrociati sulla Liberazione” si svolgerà un momento di riflessione sui valori che animarono la lotta contro il nazifascismo e sul cammino dell’Italia democratica e antifascista. Protagonisti dell’incontro Miguel Gotor, saggista e docente di storia moderna presso l’università di Tor Vergata; lo scrittore Maurizio Brunori; e Irene Campitiello, studentessa di Scienze Politiche all’università Sapienza di Roma. Sarà un’occasione di dialogo tra generazioni e sensibilità diverse per meglio comprendere e condividere l’attualità della Festa della Liberazione. Venerdì 25 aprile, alle 10.30, a piazza Giacomo Matteotti, presso il monumento di Domenico Emanuelli, indimenticato sindaco della città etrusca negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sono previsti la deposizione di un omaggio floreale e gli interventi del sindaco Francesco Sposetti e del presidente della sezione Anpi di Tarquinia Ugo La Rosa. A seguire un corteo, accompagnato dal corpo bandistico “Giacomo Setaccioli”, attraverserà le vie del centro storico per arrivare al monumento ai caduti di tutte le guerre in viale Luigi Dasti, dove si terranno la deposizione di una corona commemorativa e l’intervento del primo cittadino. Al programma delle celebrazioni aderiscono le associazioni Demos 23, La Lestra, Libera, Semi di Pace e la Sezione soci Unicoop Tirreno Etruria.