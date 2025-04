Nepi in piazza per la pace e la democrazia: celebrazione degli 80 anni della Liberazione dal nazi-fascismo

La sezione Anpi “ Emilio Sugoni” di Nepi invita a partecipare alla Celebrazione degli 80 anni della Giornata della Liberazione dal nazi-fascismo.

Nel ricordo degli uomini, delle donne, dei ragazzi e delle ragazze che presero parte alla lotta partigiana di Liberazione dal nazi-fascismo e sacrificarono la loro vita perché l’Italia fosse un Paese libero, antifascista e autenticamente democratico, impegnato contro ogni forma di fascismo e discriminazione, contro ogni guerra, per la Pace, per il rispetto di tutti i Diritti umani per tutti gli esseri umani e la piena attuazione degli articoli della Costituzione repubblicana, nata dalla Lotta di Resistenza.

Programma di venerdì 25 aprile 2025 a Nepi

Ore 11, ritrovo davanti all’ingresso della palestra Comunale in via Tre Portoni.

Ore 11.15, partenza del corteo, aperto dal Gonfalone della Città e deposizione di un omaggio floreale alla memoria di Emilio Sugoni antifascista nepesino.

0re 11.30, arrivo al monumento dedicato ai Caduti dove sarà deposta una corona di alloro.

Ore12, in piazza del Comune, intervento di Giocondo Gregori presidente della sezione ANPI, dell’assessora Giulia Perugini per l’amministrazione comunale, e a seguire interventi di cittadini e di rappresentati di varie associazioni locali.

A conclusione degli interventi, il concerto della banda musicale comunale “E. Gai”.

Sempre in piazza del Comune, sotto il porticato del palazzo comunale, sarà possibile visitare la mostra dedicata alla Resistenza.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento in ricordo della nascita dell’Italia Repubblicana, libera, democratica e antifascista.