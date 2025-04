-riceviamo e pubblichiamo-

Il Sindaco Alessandro Bettarelli: “Nella Giornata del made in Italy difendiamo il commercio di prossimità”

CANALE MONTERANO – Il 15 aprile, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, il Comune di Canale Monterano lancia l’hastag #iocomprolocale, con l’obiettivo esplicito di sviluppare il progetto “Compra Locale”, avviato nel Dicembre del 2022, arricchendolo di nuove idee per evitare quella che, in tutta Italia, è una vera e propria piaga: la desertificazione commerciale dei centri storici, soprattutto nei piccoli borghi.

“Dopo la pandemia, la crisi che già da tempo stava interessando il commercio di prossimità ha subito un’improvvisa accelerazione – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – con dati allarmanti: ogni ora in Italia chiudono quattro negozi. Come Amministrazione comunale ci siamo resi conto che, anche se in minima parte, potevamo in qualche modo dare il nostro contributo per contrastare questa dinamica che di fatto impoverisce i piccoli centri e svilisce la qualità dei nostri prodotti tipici locali e l’importanza a livello socio-economico dei piccoli negozi. Da qui l’idea di avviare una semplice campagna di promozione volta a favorire le botteghe di paese.”

“Quest’anno – continua il Sindaco Bettarelli – sfruttando il periodo delle festività pasquali, arricchiamo il progetto Compra Locale lanciando l’hastag #iocomprolocale, invitando chi acquisterà prodotti nei negozi di Canale e Montevirginio a condividere la foto sui social, contribuendo così a dare spazio alle nostre attività locali. I testimonial dei prodotti e delle attività commerciali del nostro paese diventeranno i nostri cittadini o i nostri turisti: un piccolo contributo senza costo che ci auguriamo possa incidere e dare consapevolezza all’importanza del commercio locale, che per fortuna si fonda su botteghe (alcune inserite anche nell’elenco regionale delle Botteghe storiche del Lazio) e negozi di grande qualità, che hanno saputo reagire a questa infausta tendenza e che, proprio per questo, vanno aiutati ancora di più.”

Il nuovo progetto prevede anche la realizzazione di brevissimi video che saranno realizzati presso i negozi del nostro paese per poi essere condivisi nei social del Comune in quella che diventerà una vera e propria rubrica periodica: il Comune diventerà quindi un portavoce delle diverse attività commerciali locali, che potranno nei video presentare se stesse e spiegare quale è il valore aggiunto di acquistare presso i negozi di Canale e Montevirginio.

“I negozi di paese e l’artigianato locale – continua il Vice Sindaco con delega alle Attività Produttive Fabrizio Lavini – consolidano il senso di comunità, aumentano la sicurezza e accrescono il valore degli immobili. Chi invece ha la sfortuna di vivere in una via con vetrine spente e saracinesche abbassate vive sicuramente peggio. Ecco perché l’Amministrazione comunale si è impegnata in questi anni nel Bando Aree interne, che a maggio si concluderà con il pagamento della terza tranche per portare l’erogazione totale in favore dei nostri commercianti e dei nostri piccoli imprenditori a 148.888,18 euro. Insomma, tutti noi dobbiamo fare qualcosa per proteggere queste realtà: non abbandoniamo i negozianti locali, il nostro piccolo artigianato. Qualità e stile di vita ne avranno sicuramente benefici, ben oltre il risparmio che produce comprare online o a mille chilometri di distanza.”

La giornata del made in Italy è stata istituita nel dicembre 2023, con la Legge Quadro sulla Tutela del Made in Italy (n. 206/2023) e da allora ricorre il 15 aprile di ogni anno, ricordando l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, uno dei simboli della creatività ed unicità italiana.

