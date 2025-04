Università agraria di Civitavecchia, congratulazioni al nuovo Presidente

-riceviamo e pubblichiamo-

il Segretario del PD Enrico Luciani si congratula con Menotti De Michelis: “Ora si volti pagina e si dia il segno di un forte cambiamento”

«A nome mio personale e del Partito Democratico di Civitavecchia, desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Menotti De Michelis per la sua elezione alla carica di Presidente dell’Università Agraria. Una vittoria netta e significativa, che premia il lavoro, la coerenza e l’impegno portati avanti in questi mesi da Menotti e da tutte le persone che lo hanno sostenuto.»

Così il Segretario del PD di Civitavecchia, Enrico Luciani, commenta l’esito delle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Università Agraria, sottolineando anche con orgoglio il contributo degli iscritti al Partito Democratico e di tutte le donne e gli uomini che hanno fatto parte della squadra vincente.

«Voglio ringraziare e fare i complimenti – prosegue Luciani – anche ai candidati e alle candidate che hanno deciso di mettersi in gioco e hanno contribuito in maniera determinante al risultato raggiunto. Eccellente, in un contesto già ottimo, è il risultato di Emanuele Dell’Anno e Cinzia Mastrogiovanni che ci riempie di gioia. È la dimostrazione che quando si lavora insieme per un obiettivo comune, con serietà e visione, c’è un riconoscimento chiaro.»

«Ora – conclude – si apre una nuova fase per l’Università Agraria di Civitavecchia, *che torna strumento a servizio degli iscritti e dei cittadini e non un enclave lontanissimo dagli interessi della comunità e al servizio di pochi*. Una fase in cui è fondamentale voltare pagina, lasciandosi alle spalle il passato, e avviando un percorso basato sulla trasparenza, la valorizzazione del patrimonio collettivo e l’apertura verso la comunità. Siamo convinti che Menotti De Michelis e la sua squadra sapranno dare fin da subito il segno di quel forte cambiamento che gli iscritti hanno chiaramente chiesto con il loro voto.»

Enrico Luciani

Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia