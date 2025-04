-riceviamo e pubblichiamo-

da tutto il mondo in Campidoglio per celebrare creatività e Talento

MERCOLEDI’ 16 APRILE, ORE 16, SALA DELLA PROTOMOTECA IN CAMPIDOGLIO

Mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 16, a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si svolgerà la cerimonia di premiazione della diciottesima edizione del Premio Alberoandronico. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Alberoandronico, con il patrocinio di Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e Consiglio regionale del Lazio, sarà un viaggio tra poesie, racconti, quadri, libri, canzoni, dialetti e varie forme di arti visive, in un mosaico di creatività proveniente da ogni continente. L’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su YouTube all’indirizzo www.youtube.com/watch?v=p1SsT_DwdI4

“Siamo davvero orgogliosi di ospitare il Premio Alberoandronico che fa emergere creatività, talento e non solo. Un evento aperto al mondo e all’Europa come ponte tra Culture”, dichiara la consigliera dell’assemblea capitolina, Valeria Baglio, “Siamo anche felici perché è ormai una realtà consolidata da tanti anni, è vicino a quello che l’amministrazione fa ogni giorno: prendersi cura delle persone, dei loro desideri e cercare di avvicinarle, oltre ogni barriera, per migliorare la qualità di vita di tutte e tutti. Un ringraziamento ai promotori, che con un grande sforzo organizzativo portano ogni anno in Campidoglio un messaggio di speranza e di giustizia”.

Alberoandronico è un Premio che nasce dalla passione, cresce con la condivisione e si nutre della bellezza che ciascuno porta con sé. È una festa della creatività, ma anche una dichiarazione d’amore per l’arte che resiste, che unisce, che ci rende umani”, afferma il Presidente dell’Associazione, Pino Acquafredda, “Siamo fieri del percorso compiuto: ogni edizione raggiunge l’obiettivo di diffondere cultura e favorire una partecipazione sia intergenerazionale che internazionale”.

La Giuria, composta da esperti e personalità del mondo culturale e artistico, ha selezionato le opere migliori tra le centinaia pervenute da Europa, Asia, Africa, America e Oceania. Un vero incontro di stili, lingue e sensibilità artistiche, con partecipanti provenienti da Australia, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Emirati Arabi, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Iran, Marocco, Nicaragua, Polonia, Porto Rico, Repubblica di Gibuti, Romania, Russia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria e Usa, oltre che da tutte le province italiane.

L’Inno nazionale sarà eseguito dalla Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo comandata dal Maresciallo Fabio Tassinari.

Alberoandronico è molto più di un concorso: è un progetto culturale che valorizza la lingua italiana e promuove le arti visive, offrendo uno spazio libero, trasparente e aperto ad autrici e autori di ogni età per esprimere il proprio talento.

Inoltre, è già in corso la diciannovesima edizione del Premio. Fino al 30 giugno 2025 è possibile inviare fotografie, poesie, racconti, libri, canzoni, corti a soggetto, vernacolo, video musicali, documentari, videoarte, saggi, videopoesie, pittura, podcast e anche videodanza. Tutto a tema libero più due sezioni di approfondimento su Ambiente e Sport.

Per partecipare occorre seguire le indicazioni del regolamento pubblicato su www.alberoandronico.net oppure scrivere a info@alberoandronico.net Per informazioni: tel. 3393494120 / 3347411438