“Sotto le stelle di Caere”: cinema all’aperto in piazza a Cerveteri con i film di Antonio Albanese, Edoardo Leo e Leonardo Di Caprio

Tris di appuntamenti, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre alle ore 20:45 in Piazza Santa Maria: ingresso gratuito

Volge al termine la rassegna “Sotto le stelle di Caere: emozioni di cinema e cultura”, ciclo di proiezioni cinematografiche all’aperto promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, insieme alla Sup School & Fitness Beach e ad Artemide Guide, con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale e il sostegno della Multiservizi Caerite.

Dopo gli appuntamenti cinematografici in riva al mare sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, la manifestazione si sposta nel Centro Storico di Cerveteri, in Piazza Santa Maria, con tre proiezioni di film di recente uscita, tutti campioni di incassi nei cinema e pluripremiati da pubblico e critica specializzata.

Venerdì 18 settembre aprirà la tre giorni cinematografica all’aperto “Un mondo a parte”, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, vincitore di due Nastri d’Argento e un Ciak d’oro. Il giorno seguente, sarà il turno di “30 notti con il mio ex”, con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Domenica 20 settembre, chiude la rassegna, “Una battaglia dopo l’altra”, con Leonardo Di Caprio e Sean Penn, vincitore di sei premi Oscar, quattro Golden Globe e sei premi BAFTA. Inizio delle proiezioni fissato per le ore 20:45 e l’ingresso è sempre libero e gratuito.

“Dopo i primi appuntamenti di Campo di Mare, la rassegna ‘Sotto le stelle di Caere’, che anche quest’anno ha riscosso ampia presenza di pubblico, si sposta nel Centro Storico, all’interno della cornice di Piazza Santa Maria – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – per questo fine-settimana di chiusura della manifestazione, abbiamo scelto tre film per tutta la famiglia, due commedie made in Italy, con attori amatissimi come Antonio Albanese ed Edoardo Leo, e un film americano che ha sbancato agli Oscar, aggiudicandosi ben sei statuette. Sarà occasione per vedere un film in Piazza, come ai vecchi tempi, nella piazza principale della nostra città. L’ingresso è gratuito per tutti”.