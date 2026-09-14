IL SINDACO DI LADISPOLI AUGURA BUON ANNO SCOLASTICO AGLI STUDENTI

Comunicato stampa

Tra poche ore la campanella tornerà a suonare nelle scuole della nostra città.

Per qualcuno sarà un ritorno tra volti conosciuti, per altri sarà la prima volta con uno zaino sulle spalle, con un po’ di emozione e magari anche un pizzico di paura.

Ogni nuovo anno scolastico è un nuovo inizio, fatto di pagine ancora tutte da scrivere, di incontri, amicizie, scoperte, difficoltà da superare e traguardi da raggiungere.

Il mio augurio più grande va soprattutto a voi, bambini e ragazzi.

Siate curiosi, divertitevi, impegnatevi, non abbiate paura di sbagliare e cercate di vivere fino in fondo questi anni.

Perché tra quei banchi, oltre ad imparare, crescerete insieme, giorno dopo giorno.

Un augurio speciale va anche ai Dirigenti, agli insegnanti, al personale scolastico, agli addetti della mensa e degli scuolabus, che ogni giorno avranno la grande responsabilità di prendersi cura dei nostri figli.

E prima che le porte delle nostre scuole si riaprano voglio rivolgere un sincero ringraziamento agli uffici comunali e a tutte le ditte che hanno lavorato durante l’estate per fare in modo che gli istituti fossero pronti ad accogliere al meglio gli alunni.

A tutta la comunità scolastica di Ladispoli, di cuore, buon anno scolastico!

Alessandro Grando

Sindaco di Ladispoli