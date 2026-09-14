Oltre 640 accessi al Villaggio della Prevenzione della ASL Roma 4

Comunicato stampa

Oltre 640 persone hanno fatto tappa al Villaggio della Prevenzione della ASL Roma 4 nell’ambito della manifestazione “CIVITA Play + Sport & Games Festival”, promossa dal Comune di Civitavecchia. L’offerta sanitaria ha compreso la somministrazione di Vaccini, Screening per il Tumore del colon retto e per il Diabete, Consulenze Nutrizionali, oltre ai Servizi del Consultorio e del Servizio per le Dipendenze. Spazio anche all’informazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro e alla Promozione del progetto “Prescribe TO FITT” con i Gruppi di Cammino, attivi a Civitavecchia, Ladispoli e Bracciano e con i quali saranno riprese presto le attività. Il Gruppo di Cammino di Civitavecchia e quello di Bracciano hanno presenziato rispettivamente alla parata comunale in occasione della manifestazione in Piazza della Vita e alla “Walk for the Cure” promossa da Komen. Accanto all’offerta sanitaria, grande è stato il riscontro per le visite di Medicina dello Sport presso la Casa della Comunità di Civitavecchia, che hanno registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo. Per far fronte all’elevato numero di richieste per le visite sportive, l’Azienda Sanitaria ha in programma nuove Giornate dedicate a chi è rimasto temporaneamente in lista d’attesa. Saranno comunicate quanto prima. Ampia la soddisfazione espressa dai vertici aziendali e comunali: “Dobbiamo continuare ad avvicinare sempre di più la Salute alle persone – ha dichiarato il Direttore Sanitario, Cristiana Bianchini – con una sanità che va incontro ai cittadini nei loro luoghi di vita. Questo è il modello di prevenzione e prossimità su cui la nostra Azienda Sanitaria continuerà ad investire con convinzione”.

Anche il delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia, Patrizio Pacifico, ha ringraziato la ASL Roma 4 per la costante e fondamentale collaborazione con il Palazzo comunale, finalizzata ad offrire servizi sempre più efficienti alla popolazione. A tali interventi si è unita il Direttore f.f. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Valentina Iannucci: “La promozione dell’attività sportiva e la tutela della Salute devono procedere di pari passo. In occasione della Giornata dello Sport abbiamo voluto dare un segnale concreto di cosa significhi ‘sanità di prossimità’ con le visite di Medicina dello Sport presso la nostra Casa della Comunità di Civitavecchia. Rispondere in modo mirato e tempestivo alle richieste di idoneità agonistica durante questa giornata ha significato intercettare un bisogno reale delle famiglie e facilitare la vita quotidiana di tutta la comunità”.

Dott. Luca Grossi