Civitavecchia, mercoledì 16 settembre sospensione idrica programmata

Riceviamo e pubblichiamo
Si comunica che, a causa di un’interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno, mercoledì 16 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 23:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- zona Borgata Aurelia; via Aurelia Nord e zona La Scaglia; zona Pantano e Sant’Agostino; zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa); zona Area Portuale; zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Per tutta la durata del disservizio saranno posizionate autobotti nelle seguenti vie (Borgata Aurelia):
- via Gioacchino Rossini
- via Niccolò Paganini
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.