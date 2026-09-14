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Civitavecchia, mercoledì 16 settembre sospensione idrica programmata

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Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che, a causa di un’interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno, mercoledì 16 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 23:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • zona Borgata Aurelia; via Aurelia Nord e zona La Scaglia; zona Pantano e Sant’Agostino; zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa); zona Area Portuale; zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Per tutta la durata del disservizio saranno posizionate autobotti nelle seguenti vie (Borgata Aurelia):

  • via Gioacchino Rossini
  • via Niccolò Paganini

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

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