Ripartono, a Bracciano, le domeniche letterarie da Giunti al Punto, con nuovi autori e nuove opere

Domenica 13 settembre, come di consueto alle undici del mattino, la libreria Giunti al Punto di Bracciano, in via Agostino Fausti 31, ha riaperto le sue domeniche letterarie dopo la pausa estiva, con la presenza “di casa” di Alessandra Rossi e Sara Cerrone.

Tra scaffali illuminati e un pubblico attento, lo scrittore Simone Panepuccia ha inaugurato la nuova stagione presentando La memoria dell’ombra, il suo ultimo romanzo: un thriller che spiazza, che scivola nelle zone grigie dei rapporti e della mente.

Le domande della scrittrice Francesca Reboa, precise e calibrate, hanno guidato l’autore dentro le pieghe del libro e gli hanno permesso di approfondire temi, scelte narrative e motivazioni alla base della storia, fino al limite di ciò che si può dire senza tradire il mistero, anticipando qualche lieve indizio ma attento a non scoprire elementi chiave della trama. Poi la voce di Sonia Boffa, che ha letto alcune pagine con la sua consueta intensità, ha portato nella sala una giusta ombra d’inquietudine, il vero ritmo del romanzo. Il pubblico, coinvolto e curioso, ha riempito la seconda parte dell’incontro con domande che hanno trasformato la presentazione in un dialogo vero, quasi una piccola indagine collettiva, un incontro dinamico e condiviso. La mattinata si è chiusa con l’appuntamento al prossimo incontro domenicale, tra altri autori e altre pagine pronte a essere scoperte.

Lorenzo Avincola redattore L’agone