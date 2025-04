A Palazzo Valentini presentato ai sindaci dell’Area metropolitana il Bando “Cammini del Giubileo”

Questa mattina a Palazzo Valentini è stato presentato ai sindaci dell’Area metropolitana il Bando per la concessione di contributi ai comuni della Città metropolitana attraversati dai cammini del pellegrinaggio, per la realizzazione di eventi turistico-culturali in occasione dell’Anno Giubilare.

Presenti alla riunione il Vicesindaco CMRC, Pierluigi Sanna e il Capo Segreteria del Sindaco, Emiliano Minnucci.

I finanziamenti rientrano nell’“Elenco delle azioni per l’accoglienza dei pellegrini” allegato al DPCM del 10 aprile 2024, dove sono previsti interventi in tema di Turismo e Cultura con specifico riferimento all’organizzazione di eventi turistico-culturali lungo i “Cammini dei pellegrini” e che vedono quali soggetti beneficiari Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo per ciascuna azione di 331 mila e 737 euro di cui 248 mila e 803 euro per l’anno 2025.

Considerata la stretta connessione tra le attività dei due interventi, gli Enti hanno raggiunto l’intesa di condividere la progettazione integrata e le attività propedeutiche comuni al fine di massimizzare i risultati attesi, allargando il coinvolgimento a tutti i potenziali stakeholder in una dimensione metropolitana, ferme restando le successive fasi di attuazione dell’azione in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale per le attività di competenza.

I Comuni del territorio metropolitano attraversati da tre Cammini giubilari (Francigena Nord, Francigena Sud, Cammino/Via di Francesco) possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di attività ed eventi turistico culturali che, favorendo l’accoglienza dei pellegrini, contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, migliorando le condizioni di vita delle comunità locali e lo sviluppo economico del proprio territorio, valorizzando le tradizioni culturali, storiche e sociali nonché sostenendo le iniziative turistiche e di sostenibilità ambientale, accrescendo la riconoscibilità e le potenzialità del territorio. I 18 comuni attraversati dai tre cammini, oltre Roma Capitale, nello specifico sono: Mazzano Romano, Campagnano, Formello, Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Ariccia, Albano Laziale, Rocca di Papa, Velletri, Nemi, Artena, Mentana, Monterotondo, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti e Nerola.