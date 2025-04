Vinitaly 2025, il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Importante dare sostegno alle nostre aziende, dazi Usa pericolo per le nostre imprese”

-riceviamo e pubblichiamo-

Al Salone internazionale del Vino e dei distillati di Verona, Cerveteri presente con tre Cantine. In rappresentanza del Comune di Cerveteri, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri

A Vinitaly 2025, il Salone internazionale del Vino e dei distillati che con cadenza annuale si svolge a Verona dal 1967, c’era anche Cerveteri. Presente per l’Amministrazione comunale, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri, mentre erano tre le realtà imprenditoriali vitivinicole che hanno portato all’attenzione e ai palati di turisti, visitatori e appassionati enologi i propri prodotti: la Cantina Belardi, la Cantina Tre Cancelli e la Cantina Cooperativa Cerveteri.

“L’agricoltura e più in generale il mondo dell’imprenditoria sta vivendo un periodo complesso ma anche di incertezza, soprattutto a causa della vicenda dei dazi imposti dagli Stati Uniti – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri, anche Assessore all’Agricoltura del Comune di Cerveteri – come ha riportato infatti Coldiretti proprio in apertura di manifestazione, gli importatori americani hanno chiesto ai nostri espositori un abbassamento dei prezzi proprio per provare a bilanciare i dazi aggiuntivi del 20% che Trump ha imposto sulle importazioni dell’Unione Europea. Una misura che chiaramente va a colpire anche i vini italiani, da sempre tra i più ambiti e ricercati in ogni angolo del mondo”.

“Cerveteri fa della produzione vitivinicola una delle attività che da sempre generano economia e occupazione – aggiunge il Vicesindaco Riccardo Ferri – non a caso due delle manifestazioni tradizionali della nostra città si fondano proprio sui frutti della nostra terra, sul lavoro agricolo, ovvero la Sagra dell’Uva e del Vino e della Festa dell’Olio. Essere qui a Vinitaly era importante, sia per portare un saluto e un augurio di buon lavoro alle aziende nostrane ma anche per promuovere la qualità davvero altissima dei prodotti vitivinicoli del territorio caerite”.