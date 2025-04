CMRC. Roma ospita 16ma tappa progetto Digital Territorial Summit

La Capitale ha ospitato la sedicesima tappa del “Progetto Digital Territorial Summit”, il viaggio dell’innovazione nei territori con cui The Innovation Group persegue la mission di accompagnare e promuovere l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione.

La terza edizione del Roma Digital Summit, evento organizzato in collaborazione con Roma Capitale e Città metropolitana nell’ambito delle iniziative previste dal “Digital Italy Program 2025”, si è tenuta a Palazzo Valentini. Un’intera giornata di lavoro suddivisa in 5 sessioni su diversi temi: Giubileo e PNRR, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Innovazione Digitale, Turismo e Beni Culturali.

34 relatori, 4 charmain, 2 sessioni plenarie, 3 sessioni parallele, oltre trecento iscritti, sono alcuni dei numeri più significativi della manifestazione. Ad aprire i lavori, il Segretario Generale di Città metropolitana di Roma Paolo Caracciolo, mentre le conclusioni sono state affidate al Capo di Gabinetto di Città metropolitana, Francesco Nazzaro. Sono intervenute nel corso della giornata le Consigliere di Città metropolitana Cristina Michetelli, delegata a Bilancio e Patrimonio, e Alessia Pieretti, delegata a Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia.

Tra gli obiettivi della giornata, quello di realizzare un confronto operativo e formativo degli innovatori dell’Area Metropolitana di Roma, con il Sistema territoriale di Imprese e Professionisti, Pubbliche Amministrazioni Locali, Camere di Commercio, Università, Centri di Ricerca, Enti Pubblici ed Associazioni di Categoria, costituendo quindi un’importante occasione di accountability per le istituzioni pubbliche, per rendere conto al sistema imprenditoriale ed ai cittadini di quanto fatto e condividere le linee guida per la crescita, lo sviluppo, la transizione digitale e l’innovazione tecnologica nei sistemi territoriali in un’ottica di programmazione futura.

“Città metropolitana, assieme a Roma Capitale e alle istituzioni nazionali e locali, è protagonista di una stagione di investimenti straordinari che stanno cambiando il volto della Capitale, in gran parte grazie alla convergenza di PNRR e Giubileo, dalla riqualificazione degli spazi urbani alle infrastrutture, dalla manutenzione della rete viaria all’edilizia scolastica. Città metropolitana, in condizioni finanziarie non semplici all’arrivo dell’Amministrazione Gualtieri, è stata favorita dal Next Generation EU ed è soggetto attuatore degli investimenti PNRR sui PUI Sport, con oltre 60 interventi esclusivamente nel territorio metropolitano, 38 interventi di PUI Cultura, ha messo in atto un diffuso piano di riqualificazione e realizzazione di spazi pubblici e accessibili, rispettando appieno target e milestone stabiliti dal PNRR, lasciando ai cittadini di domani un patrimonio di servizi e una rete di centri sportivi e culturali per consentire a tutti gli abitanti, dalla cintura periurbana alle aree più periferiche, le stesse opportunità di crescita sociale e sviluppo. Sul fronte dell’edilizia scolastica, oltre il 72% degli interventi sono già stati completati, e si sta ponendo al Governo la necessità di reperire ulteriori fondi per completare la manutenzione e la messa in sicurezza dei circa 350 edifici scolastici di competenza. Roma, seconda capitale europea più estesa, è interessata da flussi di cittadini, pendolari, turisti che non ha paragoni nel resto del Paese, arrivando a 4 milioni di persone che la vivono e vi accedono. In più, 12 Comuni su 14 tra i più popolati d’Italia sono all’interno della Città metropolitana, e intervenire su reti e infrastrutture della Capitale significa intervenire su aree esterne ai confini comunali, basti pensare a dove sono collocati i punti di accesso di persone e merci, come il porto di Civitavecchia e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, o, in tema di commercio agroalimentare, il CAR di Guidonia. La Città metropolitana torna così a essere, nell’ambito delle proprie competenze, un ente riconoscibile e al fianco delle altre istituzioni, da Roma e tutti i Comuni dell’area metropolitana, per infrastrutture, trasporti, viabilità e mobilità sostenibile, oltre che per valorizzare, riqualificare e rendere accessibile il patrimonio pubblico, culturale e naturale, di tutto il territorio”.

Cristina Michetelli, Consigliera delegata Bilancio e Patrimonio di Roma Capitale.

“I processi di digitalizzazione accompagnano i grandi investimenti e costituiscono un asse trasversale all’intero piano strategico della Città metropolitana. Rispetto all’innovazione digitale al servizio dei cittadini, appena insediati ci siamo orientati sul dare supporto per l’accessibilità ai servizi digitali nei Comuni della Provincia. In materia di turismo, pur non avendo delega diretta, il nostro compito è quello di creare un ponte tra amministrazioni locali e operatori del settore, sostenendo l’azione delle DMO, organizzazioni territoriali che hanno proprio questo obiettivo. Fortemente improntato alla multimedialità e alle nuove tecnologie, il rilancio delle Domus Romane di Palazzo Valentini, che regalano ai visitatori un’esperienza immersiva in un’area archeologica ampliata e migliorata. Il Giubileo porta con sé un flusso di turisti che vogliamo orientare, oltre che nell’accoglienza, coinvolgendo i comuni della prima cintura, anche alla conoscenza estesa dei nostri tesori diffusi. Con l’Università di Torvergata, stiamo lavorando a un progetto per la mappatura dei vari tipi di cammini per conoscere e scoprire il nostro territorio, iniziando dalle ippovie, e tra pochi giorni presenteremo Jubileum, un portale dedicato agli itinerari dei pellegrini attraverso le diverse zone e i luoghi sacri della Città metropolitana”.

Alessia Pieretti, Consigliera delegata a Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia.