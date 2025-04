Intelligenza artificiale, il made in Italy, le sfide moderne: a Fiuggi la 35sima assemblea nazionale dell’unione artigiani italiani e PMI

Intelligenza artificiale, digitalizzazione, transizione green, made in Italy. Il rapporto delle innovazioni con il mondo del lavoro attuale, come affrontare le sfide moderne e tenere le imprese italiane al passo con i tempi.

Questi alcuni dei temi al centro della 35esima Assemblea Nazionale dell’Unione Artigiani Italiani e delle PMI che, quest’anno, si è tenuta a Fiuggi il 4 e 5 aprile.

Una Confederazione ormai da tempo, in forte crescita, radicata su tutto il Territorio Nazionale, entrata di diritto a far parte di tutti i tavoli istituzionali dove si discute di contratti di lavoro, di futuro delle imprese e dell’economia.

A certificare lo stato di salute della UAI i numeri che anche nella città termale sono stati presentati: 132 sedi, regionali, provinciali e zonali, circa 180 mila associati tra imprese, professionisti e pensionati.

Con il mondo del lavoro che cambia, occorre una contrattazione collettiva al passo con i tempi. Su questo tema è intervenuto il Segretario Generale CONFSAL Angelo Raffaele Margiotta che, insieme alla UAI, sta operando per rispondere alle mutate esigenze dei lavoratori e delle famiglie italiane.

Durante i lavori dell’Assemblea è stato lanciato anche il progetto per la creazione di un Ente Bilaterale dello Sport ed un contratto collettivo che metta lo sport al centro, con gli interventi del presidente dell’OPES Juri Morico e il Segretario Organizzativo dell’UGL Luca Malcotti, promotori dell’iniziativa, con l’Unione Artigiani Italiani nel ruolo di protagonista.

Il tema dell’intelligenza artificiale, assieme a quello dei dazi, ha caratterizzato lo spazio di discussione al quale ha preso parte l’europarlamentare On. Denis Nesci, del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. Un’ampia discussione su ciò che l’Europa sta realizzando per sfruttare al meglio le nuove tecnologie ed essere all’avanguardia in un sistema mondiale molto competitivo come quello attuale.

Finiti i dibattiti, i riflettori sono stati puntati su alcuni tavoli tematici incentrati sulle novità normative di diversi settori: la digitalizzazione, l’accesso al credito, con le presentazioni delle piattaforme Team System e Fintech Alefil 1015, in collegamento quest’ultimi da Valencia.

Focus anche sul RENTRI, il registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti, e sui centri di assistenza agricola dove va a gonfie vele il sodalizio tra UAI e CAA ACLI. Si è parlato anche delle novità fiscali e previdenziali con il Caf Usppidap e il Patronato Senas, della contrattazione decentrati e i fondi nuove competenze.

Al termine della due giorni fiuggina, il Presidente Nazionale Gabriele Tullio e l’intero consiglio direttivo, hanno conferito un riconoscimento al Dirigente Generale Giuseppe Zannetti per i suoi 35 anni di attività ringraziandolo per il lavoro svolto al servizio delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori italiani.

Una strada ancora lunga quella da percorrere, piena di sfide da raccogliere e da vincere, in un percorso ormai ben definito nel segno del cambiamento e della modernità.