Cupinoro: serve impegno politico per tutelare il Comune di Bracciano

Faccio mie le preoccupazioni del sindaco di Bracciano sulla discarica di Cupinoro. Perplessità che già avevo avuto modo di esporre nell’ultimo consiglio regionale del Lazio. Continuo a sostenere che l’iter che ha portato la Regione Lazio ad assegnare a Bracciano la titolarità della discarica sia fumoso e lo stanziamento di 1.5 milioni di euro per la gestione del sito totalmente insufficiente. Su un tema così delicato non possiamo ‘giocare’ allo scaricabarile. È necessario prenderci tutti un impegno politico. La gestione ‘post mortem’ del sito non può ricadere sui cittadini di Bracciano e sui comuni limitrofi. Mi appello al presidente Rocca, alla giunta regionale, alla maggioranza di centrodestra: ridiscutiamo le modalità. Stiamo vicini a questo territorio. Non potete sacrificalo in nome di qualcosa che nemmeno gli compete.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano