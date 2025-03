Trevignano Romano. Presentato bando sicurezza in Comune

Nella splendida cornice del Palazzo comunale, si è svolta la consegna simbolica da parte dell’Assessora Regionale Luisa Regimenti, della consegna del contributo legato al Bando regionale per la Sicurezza in Comune.

Presenti il Sindaco Claudia Maciucchi, il Vice Sindaco Luca Galloni e l’Assessora Viola Catena, presenti la Polizia Municipale, nella persona del Comandante Marco Di Carlo, la Consigliera Monica Silenzi, i Carabinieri, l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Bracciano, il Coordinatore dei Comuni Luigi Landi.

La sindaca Claudia Maciucchi ha introdotto l’evento, ringraziando l’Assessora Regionale e tutti i presenti, dando poi la parola all’Assessora Luisa Regimenti e di cui riportiamo una sua dichiarazione:

«La sicurezza e il controllo del territorio sono una priorità della Giunta Rocca. Oggi a Trevignano Romano abbiamo consegnato simbolicamente un assegno di ventimila euro, i fondi assegnati al Comune attraverso il bando “Sicurezza in Comune” con il quale abbiamo destinato due milioni di euro ai comuni del Lazio per il recupero di aree degradate e l’installazione di impianti di videosorveglianza. Si tratta di risorse preziose per il controllo del territorio, per garantire il rispetto della legalità e migliorare la qualità di vita dei cittadini.

L’incontro con il Sindaco Claudia Maciucchi è stato una preziosa occasione per confrontarsi sulle priorità del territorio, in particolare sui temi della sicurezza e sul rilancio della Polizia Locale. Questa Giunta regionale ha inaugurato una nuova stagione di attenzione e di sostegno ai Sindaci e ai Corpi di Polizia locale troppo a lungo dimenticati.

Gli investimenti non termineranno così: ci auguriamo di poter trovare ulteriori risorse per il bando “Polizia Locale 4.0” e far scorrere la graduatoria consentendo ad altri Comuni, tra i quali anche Trevignano Romano, di poter rinnovare il parco auto e moto della Polizia Locale. Siamo fermamente convinti che le risorse destinate alla sicurezza rappresentano un investimento e non un costo perché senza sicurezza non c’è crescita e sviluppo». Così Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Polizia locale, alla Sicurezza urbana, agli Enti Locali e all’Università della Regione Lazio.

L’Agone nuovo, presente all’evento, ringrazia e si augura che tali iniziative, siano sempre più spesso frequenti, per rinnovare quanto serve alle strutture operative della Polizia Municipale e non solo.

Giovanni Furgiuele Presidente l’Agone nuovo