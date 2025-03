Giornata Internazionale della Matita: scrivere, piantare, crescere per un futuro sostenibile

Il 30 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Matita, un’occasione per rendere omaggio a uno degli strumenti di comunicazione più influenti della storia. Non si tratta del telefono, del fax o del computer, ma di un’invenzione molto più antica, risalente a 450 anni fa: la matita. In questa stessa data, nel 1858, l’americano Hymen L. Lipman ottenne il brevetto per la prima matita con gomma incorporata. Oggi, 164 anni dopo, la gomma è stata sostituita da una capsula di semi, offrendo alla matita una seconda vita. Nonostante l’era digitale, ogni anno vengono ancora prodotte 14 miliardi di matite in grafite che continuano ad essere presenti in ogni casa, nei cassetti degli uffici e negli zaini scolastici di milioni di bambini e studenti.

La matita che rinasce: un piccolo gesto per un grande cambiamento

La matita è rimasta quasi invariata da oltre 200 anni, ma negli ultimi anni è stata reinventata in una versione sostenibile dall’azienda SproutWorld, fondata e guidata da Michael Stausholm. SproutWorld produce matite ecologiche che, una volta esaurite, possono essere piantate per far crescere erbe aromatiche, fiori, ortaggi o alberi. Dal 2013, l’azienda ha venduto oltre 80 milioni di matite piantabili in più di 80 Paesi.

Michael Stausholm, CEO e fondatore del marchio certificato B Corp SproutWorld, ha intuito nel 2013 il potenziale di una matita con una capsula di semi al posto della classica gomma da cancellare. Ha fondato così SproutWorld dopo aver acquistato il brevetto da un gruppo di studenti del MIT. La matita brevettata Sprout, può trasformarsi in girasoli, melanzane, cetrioli, basilico, pomodori o alberi una volta troppo corta per scrivere, offrendo così un’alternativa ecologica e innovativa. Questo innovativo prodotto è diventato un popolare strumento promozionale nelle conferenze, fiere, scuole e come articolo regalo sostenibile.

La matita è ancora oggi uno strumento fondamentale: i bambini la usano per imparare a scrivere e gli adulti continuano a usarla per prendere appunti, disegnare o scarabocchiare. “La mindfulness sta guadagnando sempre più popolarità, basti pensare al successo dei libri da colorare per adulti negli ultimi anni. Sentiamo il bisogno di staccarci dagli schermi e dalla costante sovrabbondanza di informazioni”, spiega Stausholm.

5 motivi per cui la matita è ancora insostituibile nel 2025:

Scrivere a mano migliora comprensione e memoria Alcuni studi confermano che scrivere a mano offre vantaggi significativi per l’apprendimento rispetto alla digitazione su tastiera. Uno studio pubblicato a gennaio 2024 dall’Università di Scienza e Tecnologia di Trondheim, in Norvegia, dimostra che la connessione tra diverse aree del cervello è più attiva quando si scrivono lettere a mano rispetto alla digitazione su tastiera. Questo rafforzamento delle connessioni cerebrali è fondamentale per la memoria e l’elaborazione delle informazioni. Prendere appunti a mano durante conferenze, riunioni, lezioni o per scrivere un diario può essere molto vantaggioso. La matita permette di correggere gli errori facilmente Prendere appunti o disegnare con una matita, invece che con una penna, favorisce la creatività, poiché consente di correggere gli errori con semplicità. Grazie a una gomma da cancellare, ci si sente liberi di esprimere i propri pensieri senza la paura della perfezione, un’ottima lezione per bambini e giovani: tutti commettiamo errori, ma possiamo correggerli, dimostrando che sbagliare è parte del processo di apprendimento. La matita è più ecologica della penna in plastica Ogni anno, vengono gettate via 9 miliardi di penne in plastica che impiegano più di 200 anni a decomporsi. Se queste fossero sostituite da matite, la quantità di rifiuti plastici. Le matite piantabili potrebbero trasformarsi in 9 miliardi di alberi, fiori, ortaggi o erbe aromatiche. Le matite stimolano la creatività artistica Le matite permettono di esprimere le proprie doti artistiche con diverse sfumature e livelli di intensità. Inoltre, rispetto ai pennarelli, le matite colorate offrono una maggiore varietà di toni e non macchiano la carta. Disegnare e scarabocchiare con una matita favorisce la creatività e la flessibilità dell’espressione artistica. Nessun rischio con la matita Le matite non macchiano, non lasciano inchiostro e, se la punta si spezza, basta semplicemente temperarla per continuare a usarla.

Pianta un seme ogni mese con l’edizione Earth

In un mondo sempre più digitale, la matita continua a dimostrare la sua importanza e versatilità, offrendo vantaggi educativi, ambientali e pratici. Per celebrare l’Earth Day, SproutWorld lancia un cofanetto regalo con 12 matite piantabili per scrivere e piantare ogni mese dell’anno erbe aromatiche, fiori, ortaggi o alberi. La Giornata della Terra si celebra ogni anno il 22 aprile, ma secondo SproutWorld ogni giorno dovrebbe essere la Giornata della Terra. L’Edizione Earth è un’idea regalo perfetta per bambini e adulti curiosi di scoprire come preservare e restituire qualcosa alla natura attraverso piccoli gesti quotidiani.

Chi è SproutWorld

SproutWorld è l’azienda che ha creato la prima matita piantabile al mondo. Fondata nel 2013 dall’imprenditore danese Michael Stausholm, ha venduto oltre 80 milioni di matite piantabili in più di 80 Paesi. La matita brevettata di SproutWorld contiene una capsula con semi che possono trasformarsi in fiori, erbe aromatiche, ortaggi o alberi. SproutWorld vuole offrire un’alternativa ecologica alle 135 milioni di penne a sfera in plastica prodotte ogni giorno nel mondo. Le matite Sprout possono essere personalizzate per aziende che le utilizzano come gadget ecologici, ma anche per privati che desiderano un’idea originale per matrimoni, compleanni, workshop, battesimi e altre occasioni speciali. SproutWorld produce anche matite per il trucco piantabili.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.sproutworld.com.