Il Rifiuto come Risorsa: un progetto per la sostenibilità e l’economia circolare

Un’iniziativa volta a sensibilizzare studenti e cittadini sull’importanza della gestione responsabile dei rifiuti prende il via con il progetto “Il Rifiuto come Risorsa”. L’evento coinvolge diverse eccellenze locali per promuovere un dialogo su tematiche fondamentali come la sostenibilità ambientale e l’economia circolare.

L’iniziativa è promossa da C.S.P. Srl, Pellicano Green Srl e gli istituti scolastici IIS Calamatta di Civitavecchia e IISS Cardarelli di Tarquinia e Tuscania, con un programma articolato in più appuntamenti:

🔹 18 marzo – Incontro con le scuole: i tecnici di CSP illustreranno agli studenti dell’IIS Calamatta e dell’IISS Cardarelli il concetto di economia circolare.

🔹 3 aprile – Visita all’impianto: gli studenti avranno l’opportunità di visitare Pellicano Green per osservare il processo di trasformazione dei rifiuti in risorse.

🔹 8 aprile – Formazione sul campo: i tecnici del settore ambientale mostreranno il lavoro sul campo ai giovani partecipanti.

🔹 15 maggio – Festa di Primavera: l’evento conclusivo prevede attività pratiche e dimostrative per celebrare l’impegno verso un futuro più sostenibile.

Grazie a questa iniziativa, i ragazzi potranno comprendere il valore del riciclo e della gestione consapevole dei rifiuti, diventando promotori di un cambiamento positivo per l’ambiente.