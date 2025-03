Bracciano. Arriva “Il Delia Scala in Musica” con due concerti il 6 e il 13 aprile

Proposte originali a Bracciano con il progetto “Delia Scala in Musica” che propone due concerti ad ingresso libero in programma domenica 6 aprile e domenica 13 aprile alle 18.30 negli spazi teatrali in via delle Ferriere 16 dedicati alla indimenticata soubrette, braccianese di nascita.

Una mini stagione musicale che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bracciano, l’associazione Claudia Biadi Music Academy APS e che si avvale del contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.

Il direttore artistico Amarilli Nizza, soprano di fama internazionale e Biancamaria Alberi assessore alla Cultura del Comune di Bracciano hanno pensato ad un programma musicale che, seguendo la linea del tempo, possa essere in grado di avvicinare alla musica la più ampia platea possibile di pubblico.

Due finestre temporali su altrettanti generi non molto spesso frequentati. Arie, canzoni e cantate, delle quali alcune molto celebri, sono la proposta del primo concerto “Dal Rinascimento al Barocco” che vede interprete un affiatato Duo Cum Corde composto dal tenore Stefano Osbat e dal chitarrista Agazio Tedesco. Appuntamento musicale fatto di un delicato repertorio che apre con un omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel cinquecentenario della nascita, per poi svilupparsi in brani di vari compositori attivi in epoca rinascimentale e barocca.

E’ invece un viaggio a ritmo della celebre danza viennese il secondo concerto “Sulle Ali del Valzer”. Sarà una carrellata tra i più celebri brani di valzer con un omaggio a Johann Strauss nel bicentenario della nascita. Sul palco si alterneranno tre valenti soprano, Francesca Paolucci, Lisadora Valenza, Paola Angela Giovani. Al pianoforte Massimiliano Tisano e Simone Colucci.

Il Progetto “Delia Scala in Musica” è inserito in “Intuizioni di Primavera, Teatro, Cinema, Musica, Danza La rassegna che non si rassegna” ideata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano in programma dal 5 aprile al 25 maggio al Teatro del Lago “Delia Scala”.

“Con il Delia Scala in Musica vogliamo esplorare repertori poco frequentati” sottolinea il direttore artistico Nizza. “Siamo sicuri che i due appuntamenti attrarranno a Bracciano un pubblico appassionato da tutta l’area del lago e non solo. L’auspicio è quello di vedere molti giovani. Ringraziamo il Comune di Bracciano ed in particolare l’assessora Biancamaria Alberi per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta musicale. Ringraziamenti vanno – aggiunge Nizza – anche alla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio che ha concesso un contributo a sostegno della manifestazione”.

“Torna con la primavera – sottolinea l’assessore alla Cultura Biancamaria Alberi – il riscoperto protagonismo del Teatro comunale Delia Scala che ospita una rassegna di circa due mesi di musica, cinema, teatro e danza. All’interno della rassegna “Intuizioni di Primavera. La rassegna che non si rassegna”, torna anche, dopo un periodo di assenza dalle piazze braccianesi, la lirica con due serate di musica rinascimentale e barocca, la prima, seguita da una seconda serata dedicata al Valzer. Un invito a respirare atmosfere magiche e suggestive, alla ricerca di una sempre maggiore ampiezza dell’offerta culturale di Bracciano. L’amministrazione comunale continua così – commenta Alberi – il suo percorso di costruzione di politiche culturali rivolte alla propria alla comunità proponendo messaggi ed arti diverse che mettono in scena linguaggi originali e affascinanti. Le due serate di lirica offrono emozioni autentiche al pubblico che, spero, sarà numeroso”.

La Claudia Biadi Music Academy ringrazia AmePizza (Via Anguillarese 94/a, Anguillara Sabazia e Viale Odescalchi 17 Bracciano) e Farmacia Morelli (Viale Odescalchi 10 – Bracciano) per il contributo concesso alla manifestazione.