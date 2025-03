“IL TEMPO VOLA” – Un’Esplorazione Artistica a Roma: il 21 all’ex Mattatoio la mostra che resterà fino al 27 marzo. All’inaugurazione il Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna.

Dal 21 al 27 marzo 2025, il Padiglione M4 – Spazi CAE ex Mattatoio di Roma ospiterà la mostra d’arte “IL TEMPO VOLA”. Curata da Bianca Coggi e dall’Associazione La Via dell’Arte di Colleferro, l’esposizione verrà presentata dai critici d’Arte Alfio Borghese e Cinzia Folcarelli il 21 marzo alle ore 18, alla presenza del Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.

La mostra che approda a Roma è una vera e propria kermesse artistica pluridisciplinare patrocinata da Città Metropolitana di Roma Capitale e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, che si propone di mettere in luce il talento e la creatività di un gruppo affiatato di artisti provenienti da più settori di formazione e orbitanti attorno all’Associazione La Via dell’Arte.

Oltre alle “Poesie stese ad asciugare” di Alberta Tummolo, tra le opere esposte ci saranno quelle di Luciano Sacco e Roberto Campagna (con all’attivo opere parte di collezioni pubbliche e private presenti su diversi cataloghi e riviste di settore), Bianca Coggi (architetto, pittrice e curatrice della mostra), Nicola Fagnani (con esperienza ventennale nel campo della scenografia, con esperienze teatrali di alto rilievo come quelle al Piccolo di Milano, al teatro di Bologna, ecc.), i pittori Raffaella Manca, Luisa Valeriani, Maria Grazia Fagiolo, Luis Guillermo Evangelisti ed altri artisti esperti in più discipline come Simona Morelli (pittrice e scultrice), Francesco Mirabelli (architetto e fotografo), Elisa Ciotti (stilista), Henry Eduardo Ccuno Puma (architetto ed esperto in videomapping), Antonella Caramanica (garden designer), Manila Vitale e Andrea Fiore (muralisti), Silvia Gizzi (graphic designer e pittrice), Mika Hosokawa (calligrafa Sho-Do-Ka, grafica), Paola Piatti (performer), Eleonora Volpe (pittrice e creativa), Lara Gioie (con le sue creazioni di gioielli) e Antonio Martini (pittore e fotografo).

La mostra inoltre esporrà un’opera del prof. Luigi Manciocco, pittore e scultore di fama nazionale ormai conosciuto anche oltralpe realizzata con la collaborazione del Maestro Roberto Campagna.

Da domenica 23 marzo a giovedì 27 marzo la mostra sarà visitabile dalle 17:00 alle 20:00.