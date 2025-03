Il compositore Paolo Cavallone protagonista di “incontro musicale” a Treviso

Un imperdibile evento musicale segnerà il prossimo appuntamento della stagione del Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Martedì 25 marzo, alle ore 20, il teatro ospiterà un incontro con il compositore Paolo Cavallone, tra i principali esponenti della musica di ricerca internazionale.

La serata vede la partecipazione della celebre pianista Maria Perrotta e del Quartetto Guadagnini, vincitore del Premio Farulli nel 2014, nell’ambito del XXXIII Premio Abbiati. Il Quartetto Guadagnini si è costituito nel 2012 e si esibisce regolarmente in importanti sale concertistiche di Europa, Cina, Giappone, Thailandia, Sud America ed Emirati Arabi Uniti. Maria Perrotta è particolarmente apprezzata per il suo ampio repertorio e le sue registrazioni per la Decca – ricordiamo le Variazioni Goldberg, le ultime tre Sonate per pianoforte di Beethoven e un CD dedicato a Chopin – le quali sono state accolte entusiasticamente dalla critica. L’ensemble, composto da Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini al violino, Matteo Rocchi alla viola, Alessandra Cefaliello al violoncello e Maria Perrotta al pianoforte, esegue musiche di Robert Schumann e Paolo Cavallone, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica e intensa. Paolo Cavallone (Sulmona, 1975), docente di Composizione al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, è considerato come uno dei maggiori compositori di oggi, un pioniere nell’ideazione di nuovi concetti compositivi, soprattutto in relazione all’ideazione del concetto di possibilità applicato alla creazione musicale, divenuto canone estetico di riferimento.

“Collaboro sia con Maria Perrotta, sia con il Quartetto Guadagnini da anni e l’interazione umana e musicale che si genera ha sempre prodotto una proliferazione di stimoli sonori molteplici”, afferma Paolo Cavallone nel presentare l’appuntamento. “Fra loro, Maria ed il Quartetto, non avevano mai suonato insieme. Ci è sembrato naturale, dunque, far confluire la nostra creatività ed energia in un comune evento sonoro”. Per l’occasione il repertorio selezionato prevede composizioni legate da un’unica metafora che si riconfigura in modi diversi nei vari gesti esecutivi. Del compositore abruzzese verranno eseguiti “Confini”, “En coup de foudre” e “Mercutio”; e ci sarà anche una prima assoluta: “Variazioni nello stile classico”, che Paolo Cavallone ha dedicato a Maria Perrotta. La seconda parte del concerto presenta il celebre Quintetto con pianoforte in Mi bemolle maggiore Op. 44 di Robert Schumann.

Il Direttore artistico della Stagione del Teatro Del Monaco, il Maestro Stefano Canazza, inaugura, con questo concerto, un percorso di programmazione di musica nuova e di ricerca per un teatro musicale innovativo, nell’intenzione di creare un evento, il 25 marzo, che rappresenti la pietra fondante di un percorso lucente per Treviso, per gli anni a venire.