Eurostat, produzione animale: in aumento bovini (+2,1%) e caprini (+1,7%), scendono gli ovini (-7%)

Secondo le previsioni di Eurostat, nel secondo semestre del 2025 la produzione di bovini dell’UE (Gross indigenous production – GIP) raggiungerà i 12,1 milioni di capi, con un aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2024 (11,9 milioni di animali).

Al contrario, le previsioni indicano un calo della produzione di ovini nel secondo semestre 2025, che scenderà del 7% (a 14,5 milioni di capi) rispetto allo stesso semestre del 2024. La produzione di capre aumenterà invece dell’1,7% raggiungendo i 2,4 milioni di capi.

Le previsioni per la produzione di suini vengono effettuate su base trimestrale e suggeriscono una diminuzione del 2,7% nell’ultimo trimestre del 2025 (a 57,1 milioni di capi) rispetto allo stesso trimestre del 2024.

La Francia rimarrà il più grande produttore di carne bovina nell’UE

Secondo le previsioni di Eurostat, la Francia rimarrà il più grande produttore di carne bovina tra i paesi dell’Unione nel secondo semestre del 2025, rappresentando il 22% della produzione totale di carne bovina dell’UE.

Tuttavia, in contrasto con le previsioni dell’UE, si prevede che la produzione francese diminuirà dell’1,6%, raggiungendo i 2,6 milioni di capi.

Tra gli altri principali paesi produttori, si prevedono aumenti dei livelli di produzione più elevati. Per la Germania si prevede una crescita dell’1,0% (a 1,9 milioni di capi), per la Spagna addirittura del 17,4% (a 1,2 milioni di capi) e per l’Irlanda del 7,5% (a 1,1 milioni di capi).

La Spagna rimarrà il maggiore produttore di suini e ovini, e la Grecia di capre

Si prevede che la Spagna produrrà 12,0 milioni di suini nel quarto trimestre del 2025, il che equivarrebbe a circa il 21% del totale dell’UE, con un calo della produzione molto più netto (-9% rispetto al quarto trimestre 2024) rispetto alla media UE. Tra gli altri principali produttori, si prevedono cali in Danimarca (-3,2% a 7,9 milioni di capi) e Francia (-1,0% a 5,7 milioni di capi), ma aumenti relativamente piccoli in Germania (+0,6% a 8,9 milioni di capi) e nei Paesi Bassi (+0,1% a 5,6 milioni di capi).

In Spagna si prevede un calo abbastanza marcato della produzione di ovini nel secondo semestre del 2025 (-14,6% rispetto al secondo semestre 2024, e quasi il doppio del calo previsto nell’UE nel suo complesso). Tuttavia, la Spagna rimarrà il principale produttore dell’UE, con poco più di un quarto della produzione europea.

Si prevede che la Grecia, il principale produttore di carne di capra dell’UE, produrrà 1 milione di capi nel secondo semestre del 2025. La Spagna produrrà 0,6 milioni di capi, con un aumento di circa il 12% rispetto al secondo semestre del 2024.