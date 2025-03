Osservatori integrali dell’Oikos: esploriamo insieme gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Il Circolo Laudato Si’ Sacro Cuore di Ladispoli invita la popolazione interessata a partecipare agli OSSERVATORI INTEGRALI dell’OIKOS, una serie di quattro incontri per approfondire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Questi incontri offrono l’opportunità di riflettere su tematiche cruciali e di comprendere come anche la nostra comunità possa contribuire al cambiamento globale.

Il primo appuntamento, intitolato “Affezioni e Dipendenze”, si svolgerà Sabato 22 marzo alle ore 16:00 presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Via dei Fiordalisi, 14, Ladispoli.

L’Agenda 2030 promuove, tra i vari aspetti, il benessere fisico e psicologico per tutte le fasce d’età. Durante questo primo incontro, analizzeremo il tema delle dipendenze in tutte le loro forme, incluse quelle affettive. Esploreremo come le relazioni possano essere fonte di equilibrio e crescita, ma anche come possano trasformarsi in legami disfunzionali che generano dipendenza emotiva.

A guidare la discussione sarà la Dott.ssa Anna Maria Rospo, psicologa psicoterapeuta, formatrice Gordon, mediatrice familiare e curatrice speciale per minori. Grazie alla sua esperienza lavora da anni a stretto contatto con adolescenti e adulti, specialmente nell’ambito scolastico occupandosi di affettività e relazioni, mettendo in luce come queste possano trasformarsi in una fonte di dipendenza emotiva.

Questo incontro sarà un’occasione preziosa per approfondire il tema delle dipendenze, comprendere i meccanismi che le alimentano e riflettere su strategie per riconoscerle e superarle.

Unisciti a noi per costruire insieme un futuro più consapevole!