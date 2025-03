All’I.I.S. di Bassano Romano studentesse e studenti pubblicano poesie

Liberi tra i versi: pubblicato il libro di poesie delle studentesse e degli studenti dell’I.I.S. Bassano Romano.

Venerdì 11 aprile 2025, alle ore 17:00, presso la sala convegni del Monastero di San Vincenzo, in via San Vincenzo 8, Bassano Romano (VT), si terrà la presentazione del libro di poesie delle studentesse e degli studenti dell’I.I.S. Bassano Romano, a cura della professoressa Linda Salini.

Il volume raccoglie testi poetici interamente composti dalle ragazze e dai ragazzi, accompagnati da alcune illustrazioni. All’interno anche uno scritto di presentazione della Dirigente scolastica Maria Luisa Iaquinta. La pubblicazione, edita dalla casa editrice Davide Ghaleb, nella collana “Books in team”, è il frutto del laboratorio di poesia condotto dalla professoressa Salini.

All’evento è intervenuta la Dirigente scolastica, Maria Luisa Iaquinta, Don Cleto, priore del Monastero di San Vincenzo, e Lucia Lolli, Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore Ignazio Vian di Bracciano, che modererà la presentazione. Saranno presenti le ragazze e i ragazzi dell’I.I.S. Bassano Romano e, per l’occasione, parteciperanno all’evento anche i Poeti del Cosmo, che hanno contribuito alla pubblicazione con alcuni componimenti.

Il libro raccoglie un’antologia di poesie nate dall’amore per la poesia della curatrice, professoressa Salini, e dal desiderio di trasmetterlo ai suoi alunni. L’insegnante incoraggia gli studenti a scrivere liberamente, senza preoccuparsi della forma o della punteggiatura, ma concentrandosi sulle emozioni e sulle sensazioni. La poesia è descritta come uno strumento di libertà e di espressione personale, capace di offrire risposte profonde ai misteri della vita. Si sottolinea, inoltre, che molti studenti hanno vinto concorsi di poesia, rafforzando la loro autostima e la passione per la scrittura.