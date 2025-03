Consiglio dei Ministri. Online il comunicato stampa

Ieri, giovedì 13 marzo 2025 si è riunito il Consiglio dei Ministri, a Palazzo Chigi.

All’ordine del giorno in prima battuta le disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali previste per 25 e 26 maggio (Amministrative) e 8 e 9 giugno (Referendum). Tra le norme introdotte c’è la possibilità di partecipazione alle consultazioni referendarie dell’anno 2025 per tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella di residenza.

Segue il link con il comunicato stampa ufficiale, per avere informazioni dettagliate.

