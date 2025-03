Allerta meteo: previsto maltempo e piogge abbondanti

Già da ieri, 13 marzo, è scattato l’allarme maltempo in molte regioni italiane, da Nord a Sud.

Allerta rossa per criticità idrauliche e idrogeologiche in Emilia-Romagna, con scuole chiuse a Bologna e altri comuni emiliani. Si temono allagamenti ed eventi franosi in particolare a ridosso dei fiumi.

Allerta arancione in Toscana, anche qui molti comuni a partire da Firenze, e nell’area Metropolitana attraversata dall’Arno, è stata disposta la chiusura delle scuole, degli impianti sportivi, dei mercati settimanali e di alcuni attraversamenti sul fiume. Evacuati i seminterrati e i piani terra di edifici e abitazioni. Chiuso anche un tratto dell’autostrada A1, a Firenze sud tra Scandicci e Impruneta.

Nella regione Lazio l’allerta diramata è gialla, dunque non si prevedono particolari misure di emergenza. Resta attivo il monitoraggio del Tevere, con la chiusura delle banchine.

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone