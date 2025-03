Regione Lazio, Crea: “ voucher per lo sport”

REGIONE LAZIO, CREA (CIVICA ROCCA):

“VOUCHER PER LO SPORT”, 30M€ IN TRE ANNI,

UN AIUTO PER LE FAMIGLIE PIU’ IN DIFFICOLTA’

Roma, ieri 12 marzo 2025 – “Un’iniziativa della Giunta Rocca, unica nel suo genere essendo per la prima volta previsto l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la promozione dello sport.

Si tratta di un investimento, pari a 30 milioni di euro in tre anni (10 milioni per ogni annualità), per favorire lo sport nei percorsi di vita e di crescita educativa dei giovani, favorendo anche l’inclusione sociale.

I voucher saranno destinati ai ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, residenti nel Lazio attraverso la pubblicazione di Bandi in collaborazione con Sport e Salute.

Verrà data priorità ai giovani che provengono da ambienti familiari in difficoltà economica e sociale, per consentire loro lo svolgimento dell’attività sportiva in modo gratuito.

Ad ogni giovane potrà essere destinato un voucher dal valore massimo di 500 euro il quale potrà essere utilizzato presso le Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche, Enti del Terzo Settore di ambito sportivo del Lazio.”

E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio regionale del Lazio.