Municipio XV, Mercato Ponte Milvio, Torquati-Martelli: “Assegnati nuovi banchi, domani la consegna delle chiavi”

Dopo due anni di lavoro, a due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva per gli assegnatari dei 18 nuovi banchi del mercato di Ponte Milvio, firmate tutte le concessioni con il Municipio XV, venerdì la consegna delle chiavi.

I nuovi chioschi, che dovranno avviare l’attività entro sei mesi, rappresentano oltre il 25% dell’organico dell’intero mercato, per troppo tempo abbandonato, e sono frutto di un complesso lavoro per la sua ripartenza. Una strategia mirata al rilancio di uno dei presidi sociali e commerciali di riferimento del nostro territorio e per tutti i romani, che oltre alla riapertura dei banchi ha riguardato in questi anni anche la sua completa riqualificazione e l’apertura del nuovo spazio polifunzionale allestito nei locali di proprietà del Municipio. Un risultato possibile anche grazie agli operatori del mercato che in questi anni hanno resistito tenendo aperti i banchi nonostante la crisi economica e la pandemia.

La consegna delle chiavi sarà anche l’occasione per fare il punto sulle prossime tappe, incontrare i commercianti e fissare un passaggio storico e di rinascita di uno dei mercati rionali di riferimento di Roma Nord.

L’appuntamento è per venerdì 28 febbraio, alle ore 10.00, nei locali del Centro Polifunzionale di Via Riano – Mercato di Ponte Milvio.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Tommaso Martelli.