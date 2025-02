In Rai un documentario che racconta la vita nel mondo del vino di cinque donne

Quello tra le donne e il vino è un rapporto simbiotico e viscerale. Se ne occupa il documentario “DiVine”, in onda venerdì 28 febbraio, alle ore 16.10 su Rai 3 e RaiPlay. L’opera racconta le storie, i sogni e la rinascita di cinque donne eccezionali, Susanna D’Amico, Carla Benini, Joy Kull, Domenica Luppino e Silvia Fuselli, che attraverso la produzione del vino hanno costruito nuove vite, carriere e un posto privilegiato nel mondo della natura.

Tra la Toscana e il Lazio c’è una lunga tradizione che lega il mondo femminile a quello della produzione del vino. Il documentario, realizzato dalla produzione interna Rai Documentari, scritto da Sara Catalini, regia di Fedora Sasso, produttore esecutivo Claudio Baldino, racconta il cammino di rinascita che ha condotto le protagoniste sulla via dell’uva. Attraverso percorsi personali non sempre facili, scelte imprenditoriali virtuose e coraggiose, prima fra tutti l’investimento nell’agricoltura biologica, le donne al centro di questo lungometraggio ripercorrono le tappe che hanno unito le loro vite al mondo della vite, quello in cui hanno messo radici. Le magnifiche vigne toscane e laziali tra i territori di Bolsena, nel Lazio, e poi in Toscana tra il Val d’Arno di Sopra, Bolgheri, San Casciano Val di Pesa e Pitigliano, sono il palcoscenico in cui trovano ispirazione. Tra i pergolati e le uve, circondate da botti di vino e liquori nel profondo delle cantine coltivano il proprio talento e celebrano la loro tenacia.

