Municipio Xv, Rollo-Cozza: “Sportello xvoi, 12 marzo chiusura bando per progetto erogazione servizi alla cittadinanza”

“C’è tempo ancora due settimane per partecipare all’avviso pubblico finalizzato all’attivazione del progetto “Sportello XVoi”. Con questo servizio il Municipio Roma XV intende sostenere l’erogazione di servizi utili alla cittadinanza, su tematiche sociali, del lavoro, immigrazione, formazione e bandi, accesso alla P.A., politiche giovanili, sanitarie, di mediazione legale e di realtà afferenti alle consulte municipali, avvalendosi di operatori con comprovata esperienza sul territorio di Roma Capitale.

In questa ottica, le realtà interessate possono fare domanda entro e non oltre le ore 13.00 del 12 marzo 2025 per fornire gratuitamente servizi di supporto, consulenza, informazione e ascolto a tutti i cittadini. Con turni di circa 50 minuti ciascuno, lo sportello sarà aperto dalle 16.00 alle 19.00 tutti i martedì, mercoledì, giovedì e venerdì presso la sede del Municipio XV, Via Flaminia 872. Al progetto potranno aderire Associazioni, Organizzazioni, Enti del territorio, Comitati di Quartiere e realtà afferenti alle Consulte Municipali regolarmente costituite, con comprovata esperienza sul territorio.

Siamo entusiasti di poter finalmente attivare questo sportello; ogni giorno, stando sul territorio, ci rendiamo conto di quanto sia sempre importante prima di tutto ascoltare le persone, per rispondere poi con un sostegno concreto. Inoltre, affinché un servizio sia davvero utile alla cittadinanza deve essere promosso e conosciuto; solo in questo modo potrà essere davvero di supporto alle nostre Comunità.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo e il Vice Presidente e Assessore al Bilancio e alle Politiche Giovanili, Alessandro Cozza.