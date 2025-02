Municipio Xv, Rollo-Betulia: “Con documento votato chiediamo istituzione primo centro dell’impiego in municipio”

“Il voto all’unanimità in Consiglio Municipale conferma e rafforza la necessità di istituire un Centro per l’impiego sul territorio del Municipio XV.

L’assenza di CPI e di Centri di Orientamento al Lavoro su un territorio di 187 chilometri quadrati e 160.000 abitanti, purtroppo ancora poco servito da una rete di mobilità pubblica adeguata, costringe i nostri cittadini a ore di viaggio per raggiungere il primo Centro per l’impiego più vicino, quello di Primavalle o di Bracciano, aumentando il carico di lavoro degli stessi centri e scoraggiando molti utenti che rinunciano al servizio proprio per le lunghe distanze.

L’Istituzione di un Centro per l’Impiego nel Municipio XV, per cui potremmo mettere a disposizione anche gli spazi dell’Ex Punto Verde Qualità Olgiata, garantirebbe ai nostri cittadini di poter usufruire di un nuovo servizio pubblico di prossimità, indispensabile per i lavoratori disoccupati e per giovani che terminano le scuole, o peggio ancora abbandonano gli studi. Investire nella presenza dei Centri per l’Impiego sul territorio, non significa infatti solo ridurre il tasso di disoccupazione e investire nel futuro del lavoro, ma anche e soprattutto contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali delle nostre Comunità.

Come Municipio abbiamo aperto uno sportello informativo di orientamento al lavoro, firmato numerosi protocolli d’intesa con i poli territoriali accreditati dalla Regione Lazio e a dicembre scorso istituito lo sportello di orientamento professionale per i NEET presso il CSAQ San Felice Circeo, oltre ad aver attivato il servizio di orientamento al lavoro e ricerca di occupazione per i soggetti più fragili presso gli Uffici del Sociale del Municipio XV. Oggi come aula, abbiamo chiesto a Roma Capitale di farsi portavoce con Regione Lazio e con la Direzione Regionale competente in materia di politiche attive, per procedere all’istituzione di un CPI nel nostro territorio.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo e la Presidente di Commissione, Rossana Betulia.