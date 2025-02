Municipio XV, gioco d’azzardo, Rollo-Rago: “Votato documento per intensificare contrasto su territorio”

“Elaborare un piano di intervento sul territorio che metta a sistema le azioni di tutela, monitoraggio e prevenzione al gioco d’azzardo patologico; creare una rete di servizi a sostegno dei cittadini caduti in dipendenza; coinvolgere le istituzioni scolastiche del Municipio XV per informare ed educare i giovani, oggi particolarmente esposti al problema; mettere in campo una campagna di sensibilizzazione rivolta agli esercizi commerciali e a tutte le altre fasce d’età potenzialmente coinvolte nella dipendenza al gioco d’azzardo.

Sono solo alcuni degli interventi contenuti nel documento votato oggi all’unanimità in Consiglio Municipale che intendiamo mettere in campo per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e a sostegno dei cittadini dipendenti. Un fenomeno, che al pari di altre dipendenze, interessa anche il nostro territorio, con un preoccupante aumento delle ludopatie tra gli anziani e tra i giovani, attratti nella rete del gioco illegale grazie alla facilità di accesso a piattaforme digitali dedicate al gioco online.

Un lavoro che porteremo avanti in raccordo con enti e Istituzioni già impegnate nella prevenzione al gioco d’azzardo, rafforzando l’azione a livello locale con le forze dell’ordine, Asl, Associazioni del territorio, Scuole e Parrocchie, per un fenomeno che da sempre rappresenta un elemento di mantenimento delle disuguaglianze sociali e che sempre più favorisce nei soggetti più vulnerabili una vera e propria dipendenza comportamentale, con gravi compromissioni dell’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario.

La proposta di risoluzione votata, per cui ringraziamo davvero l’aula, rafforza l’azione già prevista dal Piano Sociale Municipale 2024 -2026, che dedica ampio spazio alle fragilità adolescenziali derivanti dalla dipendenza tecnologica e dalla ludopatia, e rientra nel piano di prevenzione e contrasto alle emergenze sociali che con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, abbiamo messo in campo a tutela dei fragili della nostra Comunità.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo e il Presidente di Commissione, Alfonso Rago.