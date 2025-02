Regione Lazio, Rete studenti in piazza contro il dimensionamento scolastico

Stamattina gli studenti di tutto il Lazio sono scesi in piazza contro la delibera approvata dalla regione Lazio che prevede l’accorpamento di 23 Istituti.

La manifestazione, lanciata dalla Rete degli Studenti Medi Lazio, sotto il palazzo della regione, ha raccolto oltre 100 adesioni tra realtà e istituzioni e vede la partecipazione dei partiti all’opposizione.

In piazza erano anche presenti gli studenti dei diversi istituti dimensionati.

Gli studenti richiedevano un incontro con le istituzioni che è stato inizialmente negato, si sono quindi diretti verso la regione e sono stati fermati, dopo una lunga contrattazione è stato fissato un incontro con Schiboni per mercoledì 26.

“Questa delibera è un attacco al diritto allo studio” dichiara la coordinatrice della Rete Studenti Lazio “Si rischia la chiusura di autonomie scolastiche, meno rappresentanza e tagli sul personale. Tutto ciò è inaccettabile, Rocca deve fare un passo indietro.

Siamo stati fermi sotto la regione finché non ci hanno dato un tavolo.”