Al Senato il Campus Bio-Medico presenta il 2° Rapporto One Health “La salute della città e dei territori”

Lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 15.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato della Repubblica, in via della Dogana Vecchia 29, in Roma, si terrà la presentazione del 2° Rapporto One Health “La salute della città e dei territori”, realizzato dal Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con l’Istituto Piepoli. Lo studio analizza le prospettive di sviluppo delle aree urbane italiane entro il 2050, approfondendo temi come l’invecchiamento della popolazione e le trasformazioni sociali, economiche e culturali. Il tutto è stato affrontato nell’ottica del modello One Health, che offre un approccio integrato per gestire le sfide legate alla salute, all’urbanizzazione e alla sostenibilità con una visione globale e interdisciplinare.

Interverranno all’evento: Vannia Gava, Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Andrea Paganella, Segretario di Presidenza del Senato della Repubblica; Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati e Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici; Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste Regione Lazio; Barbara Acreman, Direttore Generale per la Casa e la Riqualificazione Urbana del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Domenico Mastrolitto, Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA; Carlo Tosti, Presidente Università Campus Bio-Medico e Fondazione Policlinico UCBM; Stefano Laporta, Presidente ISPRA; Paolo Mascarino, Presidente Federalimentare; Alberto Oliveti, Presidente ENPAM; Marcello Fiori, Direttore Generale Inail; Livio Gigliuto, Presidente Istituto Piepoli; Elettra Bordonaro, Director Light Follows Behaviour London School of Economics. L’evento ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio e di Roma Capitale.