Rome Foil Festival, soffia il vento che unisce dal MUSAM

Un progetto di amore per il territorio è stato presentato al primo “Meeting Rome Foil Festival” svolto nel giorno di San Valentino al MUSAM (Museo Storico Aeronautica Militare) di Bracciano con più di 150 presenze, tra partner, istituzioni patrocinanti, associazioni e società coinvolte. Nel cuore dell’Aeroporto Militare “Luigi Bourlot”, Alessandro Pace (ideatore del progetto ed esperto di attività veliche) e Paolo Garlando (manager di marketing del turismo) hanno presentato i dettagli del progetto sotto l’egida del Lago e tra aerei, velivoli e idrocorsa storici, dove spicca il barchino idroscafo dei primi del Novecento e antesignano dell’attuale Foil: star dell’evento.

Si parte dalla storia per raccontare le persone attraverso lo sport, la cultura, l’arte, la musica, l’enogastronomia e il terzo settore. Invogliare alla tradizione e valorizzarla con il linguaggio del turismo. Tutto questo a maggio prossimo, dal 15 al 18, grazie all’impegno dei sindaci di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, e di Bracciano, Marco Crocicchi. E al supporto delle Istituzioni. Presenti per la Regione Lazio Luciano Crea, (Presidente V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo) e Giorgio Simeoni (presidente Commissione speciale Giubileo 2025). A portare i saluti del sindaco della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, è stato Luca Galloni (Segretario particolare Sindaco Metropolitano e anche vicesindaco di Trevignano Romano). Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano sono intervenuti la Commissaria, Tiziana Pepe Esposito, con il Direttore, Daniele Badaloni. Ha rappresentato la Federazione Italiana Vela (FIV) il direttore sportivo Andrea Mauro. Padrona di casa l’Aeronautica militare con il Col. Comandante Dario Bovino e la sua squadra. Lodevole l’accoglienza fatta agli invitati nel MUSAM, la più antica infrastruttura aeroportuale italiana che conta 16 mila mq, 5 hangar ed è sede del Centro Sportivo Aeronautica Militare. Molti i patrocini, oltre i presenti per citarne alcuni: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Enit, Coni Lazio e Sport e Salute S.p.A.

Al MUSAM è stata rappresenta la magia del tempo che si celebrerà con le attività del ‘Rome Foil Festival’. I Comuni sul lago di Bracciano insieme con un fitto programma di attività e un’impresa che ha già richiamato l’interesse del mondo sportivo, turistico e del settore tecnico specializzato negli sport d’acqua. Oltre al placet delle istituzioni, dei 16 circoli velici che vivono e fanno vivere quotidianamente le acque dolci del posto, ad oggi, sono già 80 gli espositori che animeranno il Villaggio, altra peculiarità dell’iniziativa e anello di congiunzione fra le attività acquatiche a quelle terrestri. Le gare potranno essere seguite da tutti attraverso i tre maxischermi di piazza, perché ‘Rome Foil Festival’ lavora per le persone.

Le regate si svolgeranno simultaneamente grazie alla Federazione Italiana Vela e ai Circoli, insieme agli altri eventi amatoriali dal forte impatto sociale che celebreranno la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente in un contesto unico. Previste 8 regate agonistiche FIV (Federazione Italiana Vela) e una regata FISW (Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard), un evento Sap, più di 600 atleti e appassionati, tra cui campioni del territorio olimpici e di Coppa America. La Nastro Azzurro, si prepara a restituire alle coste del lago una veste nuova, quella de #ilventocheunisce facendosi portavoce anche di diritti e pari opportunità in nome dell’accessibilità per tutti. Un ruolo tanto bello quanto difficile da assolvere che spiegherà le vele dalla storica gru del MUSAM e circumnavigherà il lago. Le scuole con il coordinamento del professor Roberto Raffio che farà convergere circa 500 studentesse e studenti dalla Capitale.

L’appuntamento è per aprile prossimo, quando le notizie sul programma delle attività, sul villaggio e sul numero finito di partner e patrocini daranno la misura dell’impegno e dell’amore che, dall’oasi naturale del lago di Bracciano, si levano al motto #ilventocheunisce. Sarà l’ora della presentazione nazionale.

Una sinfonia, suonata tutti insieme da un unico palcoscenico.

Il plauso del presidente Luciano Crea (Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo): “sosterremo questa iniziativa davvero meritoria perché tutta la Commissione che presiedo ne è entusiasta di dire, a voi organizzatori e a voi operatori del territorio, che la Commissione c’è e ci siamo come Regione. Siamo al vostro fianco e sosterremo questo tipo di iniziative, sempre, quando hanno il fine di valorizzare il nostro territorio. È giusto che le Istituzioni, anche con Roma Capitale, facciano squadra, per finalizzare quelli che sono gli obiettivi di valorizzare il nostro territorio”. Annuncia che la Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo ha presentato il Piano Triennale del Turismo, che prevede un cluster volto a valorizzare la natura e lo sport come elementi a ricaduta turistica e che ha già avviato altresì l’iter di approvazione del testo unico dello sport. Conclude dicendo: “ci sono tutti i presupposti per sostenere il Rome Foil Festival”.

L’appoggio del presidente Giorgio Simeoni (Commissione speciale Giubileo 2025): “questa è una giornata importante in un Museo unico al mondo, quello di Vigna di Valle. Iinserire nel contesto un’iniziativa lodevole e che accompagniamo con grande piacere perché valorizza il territorio del lago. C’è un impegno straordinario da parte dei Sindaci e tutti abbiamo compreso che è il momento di mettercela tutta, superando i campanilismi, le appartenenze politiche per ridare fiducia alle persone. Per il Giubileo abbiamo lavorato con il Comune di Roma perché è una straordinaria opportunità non esclusivamente romanocentrica. Ed è intenzione che diventi una grande opportunità per tutti i meravigliosi posti del Lago”. Parla del suo affetto personale, considerata l’appartenenza al territorio, e spiega che, oltre la ristrettezza delle casse pubbliche, lavorando in squadra si mettono in cantiere i progetti e il compito della Regione è quello di farli approvare. Cita la pista ciclabile e fa un appello agli imprenditori per far crescere l’economia. Conclude: “stiamo immaginando un Masterplan che sostenga lo sviluppo del lago di Bracciano”.

Claudia Maciucchi, Sindaca di Trevignano Romano: “sono emozionata e contentissima di questa manifestazione, perché queste manifestazioni aiutano il nostro territorio, pubblicizzano il nostro territorio, fanno conoscere, oltre i nostri confini, Trevignano, Anguillara e Bracciano, le bellezze che questi territori hanno. Parliamo di bellezze naturali, parliamo del lago, parliamo della storia e questo è quello che noi vogliamo si conosca al di fuori dei nostri confini. E quindi ben vengano queste manifestazioni, siamo pronti, abbiamo lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo insieme a voi per far riuscire al meglio la manifestazione”.

Marco Crocicchi, Sindaco di Bracciano: “non sono abituato alla richiesta di patrocini con un anno e mezzo di anticipo. E’ la prima volta che mi capita. E questo sta a sottolineare come è stato organizzato questo evento. Quanto lavoro c’è dietro. Soprattutto nell’unire tutte le istituzioni che hanno supportato verticalmente e orizzontalmente l’idea di lavorare assieme e di coinvolgere tutti i circoli velici, tutte le associazioni sportive del territorio e tutto il mondo economico che ruota intorno a questo evento, in un anno particolare che è quello del Giubileo. Ed è stato fatto mettendo assieme le particolarità del luogo come il Museo dell’Aeronautica Militare Vigna di Valle. Credo che ci siano tutti gli ingredienti che vanno a sottolineare cosa questo territorio può offrire e quale è la direzione da percorrere. Siamo abituati a collaborare per organizzare eventi ma è importante che, da un punto di vista turistico, si faccia il salto di qualità di non ragionare più come singoli ma come partner che condividono lo stesso obiettivo, ovvero quello di valorizzare il territorio”.

Angelo Pizzigallo Sindaco di Anguillara Sabazia: “devo ringraziare la Regione Lazio, Giorgio Simeone e Luciano Crea, se il territorio oggi può rispondere e presentarsi in questa maniera, perché chi questo territorio lo ama e lo conosce, perché ci ha vissuto, e si è speso per sovvenzionare le risorse necessarie a fare un cartello di così grande importanza. Un ringraziamento particolare al Comitato organizzatore, perché tante volte ci siamo riuniti per tentare una partita con gli operatori e ragionare in termini di territorio ma non siamo riusciti a fare lo step successivo, quello di presentarci con gli strumenti che abbiamo a disposizione, da una parte un meraviglioso e straordinario paesaggio e dall’altra parte degli operatori che messi in rete potessero promuovere le peculiarità territoriali. Al Col Comandante Bovino va un forte ringraziamento per aver messo a disposizione il MUSAM in maniera straordinariamente proattiva. Faccio riferimento all’evento della Ferrari, quello fu il battesimo del Col. Comandante, per restituire la ricchezza delle risorse possedute in questa parte di Lazio. Questo è il messaggio che vogliamo rimandare al di fuori, dire che il livello del lago di Bracciano e degli operatori è di un livello altissimo: quello della Ferrari e del Museo Storico Aeronautica Militare Vigna di Valle conosciuti nel mondo. La proposta di Alessandro e Paolo, quella del 15-18 di maggio, è solo l’inizio, non è un evento spot, ma il prossimo anno cercheremo di migliorare e diventerà in appuntamento annuale”.

La partecipazione del Col. Dario Bovino, Comandante dell’Aeroporto Militare “Luigi Bourlot” Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare Vigna di Valle, che rinnova il benvenuto da parte di tutte le donne e gli uomini dell’aeroporto Vigna di Valle, continua: “sembra strano ma questo è un aeroporto! Noi, in Forza Armata siamo abituati ad avere come principale obiettivo il lavoro di squadra, quindi “il vento che ci unisce” e il “tutti insieme” più volte citati in precedenza sono in linea con noi. Da cittadino devo dire che è molto bello vedere la partecipazione e ascoltare alcune parole che volgono al ‘tutti uniti’ e al fare alcune cose per stare bene assieme. L’Aeronautica Militare ha accolto con grandissimo entusiasmo la richiesta del Comitato organizzatore di partecipare al Rome Foil Festival, un evento che nasce dal territorio e per il territorio, e aggiungo, ‘con il territorio’. Noi vogliamo essere con il territorio. Lo dice la storia di Vigna di Valle che è la culla del volo e dobbiamo essere orgogliosi di questo. Il volo nasce qui ad inizi Novecento, è stato il primo cantiere sperimentale del volo e qui si vive ancora questa magnifica storia che, ahimè, alcuni ancora non conoscono, anche sul territorio. In realtà questo evento non nasce con il museo ma nasce con lo sport perché una delle eccellenze del nostro Centro sportivo è proprio la vela e a livello nazionale abbiamo due perle… ma non spoileriamo”.

La promessa della Commissaria Tiziana Pepe Esposito (Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignan: “abbiamo accolto bene questa iniziativa, già nel 2018 e 2023 abbiamo fatto iniziative che riguardavano la vela, uno sport a bassissimo livello di impatto ambientale. È un’iniziativa che serve a far conoscere il territorio e lo fa crescere dal punto di vista turistico. Siamo ben lieti come Ente Parco di partecipare a questo progetto perché nonostante gli Enti pubblici sembrino senza anima così non è. Almeno per quello che riguarda i Parchi, i Comuni e gli stessi amministratori come la Regione Lazio. Lavorare in rete, lavorare in squadra per andare nella stessa direzione, che è quella della promozione del territorio e soprattutto delle persone che lo vivono. Quindi l’Ente Parco per questi motivi tiene ad esserci e partecipare. Proprio oggi, ho firmato gli atti che riguardano i pontili e a breve sarà realizzato anche il progetto che riguarda la pista ciclabile”.

Ha fatto seguito il Direttore del Parco, Daniele Badaloni, che ha rinnovato l’importanza del progetto e della rete che si è costruita a sostegno della promozione del territorio grazie alla vela, ribadendo il lavoro fatto e da compiere con i Comuni sui pontili e sulla pista ciclabile.

L’affiancamento di Città Metropolitana e Roma Capitale con Luca Galloni (anche Vicesindaco e Assessore al Turismo di Trevignano Romano e Rete Italiana Comuni sostenibili): “sono un po’ imbarazzato da questo ragazzo, Alessandro, che è venuto nel mio ufficio e mi ha detto di avere un grande sogno, quello di fare un grande festival che mettesse insieme tutte le energie presenti sul nostro territorio, che producono il nostro territorio, che curano e rispettano il nostro territorio. E devo dire ci siete riusciti! Avete messo su una grande squadra. Sono qui in rappresentanza della Città Metropolitana e di Roma Capitale e porto i saluti del Sindaco di Roma e di Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, nella mia funzione operativa di suo Segretario particolare. Sono anche vicesindaco, impegnato da quasi dieci anni, a Trevignano Romano e assessore al turismo e, oggi, anche in rappresentanza della Rete Italiana dei Comuni Sostenibili. Il saluto del sindaco celebra quanto detto e ‘il vento che unisce’ lo avete interpretato in maniera eccellente, mettendo insieme tutte le Istituzioni, tutte le attività produttive, i corpi intermedi, le associazioni nei vari settori e questo è il valore della sostenibilità, perché non c’è vera sostenibilità se non si lavora sull’ambiente, sull’economia e sulla persona. Quel valore diventa la tabella degli obiettivi dell’agenda 2030, fatta di quadratini colorati. Immaginatela come un grattacielo. Ecco, per arrivare alla fine, ovvero agli obiettivi dettati dall’ONU, siamo fortemente in ritardo. Si legge ovunque. E allora, occasioni come il Rome Foil Festival che mettono insieme natura, sport, economia, turismo e persona possono essere il famoso ascensore che ci aiuta tutti a raggiungere più velocemente quell’ultimo piano dell’Agenda 2030”

Lo sport con la Federazione Italiana Vela e Andrea Mauro (Direttore Sportivo IV Zona FIV Lazio): “noi della Federazione italiana Vela siamo stati coinvolti più di un anno fa e da allora stiamo lavorando in sinergia per fare in modo che le regate, previste nel weekend dal 16 al 18, siano regate importanti e soprattutto ben supportate dalla Federazione e dai Circoli. I Circoli stanno lavorando in maniera davvero intensa per questo progetto e quindi siamo sicuri del risultato. Porto i saluti del Presidente della FIV Lazio Carlo Cacioppo”