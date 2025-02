Olly ha vinto Sanremo 2025

Olly ha vinto l’edizione numero 75 del festival di Sanremo. Ha battuto nella finale a cinque Fedez, Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi. Esclusi a sorpresa dalla cinquina Giorgia e Achille Lauro.

Secondo gradino del podio per Lucio Corsi, terzo Brunori Sas, poi Fedez e Cristicchi. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Brunori Sas, il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Cristicchi, che conquista anche il premio della sala stampa Lucio Dalla. Il premio della critica Mia Martini a Lucio Corsi, il premio Tim a Giorgia, grande esclusa dal podio che scioglie la tensione con le lacrime.

Così la classifica dal sesto al decimo posto: Giorgia, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Irama e i Coma_Cose. Poi, dall’11esimo posto al 29esimo: Bresh, Elodie, Noemi, The Kolors, Rocco Hunt, Willie Peyote, Sarah Toscano, Shablo feat Guè, Joshua e Tormento, Rose Villain, Joan Thiele, Francesca Michielin, Modà, Massimo Ranieri, Serena Brancale, Tony Effe,Gaia,Clara, Rkomi, Marcella Bella