Contro la dispersione scolastica i progetti del Salvo D’Acquisto

Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari: : L’attività è riferita a percorsi formativi e laboratoriali al di fuori dell’orario curricolare, rivolti a piccoli gruppi ed afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento e a rafforzamento del curricolo scolastico. Nello specifico, il laboratorio formativo proposto si intitola “MUSICA E FUTURO”: La formazione rappresenta un pilastro essenziale per costruire risultati concreti in ogni ambito. Questo progetto, strutturato in un percorso di 40 ore, mira a risvegliare nei giovani l’interesse per l’istruzione e a contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico attraverso un approccio innovativo e stimolante: la musica. La musica non è solo una forma di espressione artistica, ma è cultura, matematica e letteratura. Il ritmo si fonda su principi matematici di misura e proporzione, l’armonia esprime equilibrio e struttura logica, mentre il canto e il testo valorizzano la lingua, la letteratura e la cultura umanistica. La musica, quindi, unisce il rigore della scienza con la profondità dell’arte e della parola, offrendo un’esperienza educativa completa e interdisciplinare. Attraverso questo percorso, i giovani avranno l’opportunità di sviluppare competenze trasversali, stimolare la creatività e riscoprire il piacere dello studio come mezzo per comprendere e interpretare la realtà. La musica, grazie alla sua natura pratica e teorica, diventa uno strumento potente per connettere sensibilità e pensiero razionale, permettendo un apprendimento motivante e significativo che abbraccia cultura, scienza e arte.