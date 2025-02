Rome Foil Festival: un evento di collaborazione e sostenibilità

Venerdì 14 febbraio, presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare, si è svolto il meeting territoriale che ha coinvolto i Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, insieme ai sedici circoli velici del territorio, ai partner e alle parti socio-economiche dei tre enti locali.

Il Rome Foil Festival (RFF) si terrà dal 15 al 18 maggio 2025 e si caratterizzerà per una partecipazione attiva, con eventi sia in acqua che su percorsi terrestri. L’intera manifestazione sarà progettata con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al sostegno dell’economia locale. Il Lago di Bracciano si conferma una destinazione turistica di prestigio, un’oasi naturalistica arricchita da borghi storici, cultura e itinerari escursionistici che offrono panorami straordinari.

Uno degli eventi più attesi sarà la regata “Nastro Azzurro”, una competizione che vedrà le imbarcazioni sfidarsi nelle acque del lago, immerse nella vegetazione del Parco Naturale. Inoltre, il villaggio fieristico ospiterà schermi con riprese in diretta effettuate dai droni, che verranno trasmesse su diversi canali mediatici, rendendo l’evento ancora più coinvolgente e accessibile.

L’evento prevede la presenza di ottanta espositori, tra cui società tecniche di settore, istituzioni, enti, sponsor e strutture ricettive. Tra i patrocini di spicco figurano il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Lazio, Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, la Rete dei Comuni Sostenibili, il Parco Regionale Naturale Bracciano-Martignano, la Federazione Italiana Vela, l’Aeronautica Militare, l’ENIT e il Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM).

In questo contesto, il progetto coinvolgerà anche Roberto Laffio, con il supporto di 400 alunni suddivisi in 16 classi che parteciperanno ad attività mirate ogni giovedì, contribuendo a rendere l’evento un’occasione formativa per le nuove generazioni.

Il Meeting Territoriale

L’apertura ufficiale del meeting è stata affidata ad Alessandro Pace e Paolo Garlando, esperti di marketing e turismo, che hanno dato il via all’evento con un’introduzione sul valore della manifestazione.

Numerosi sono stati gli interventi istituzionali:

Luciano Crea (Regione Lazio): “il turismo non è solo un’opportunità economica, ma un mezzo per preservare e promuovere la bellezza naturale e culturale della nostra terra. La Regione Lazio è sempre sostenitrice di queste iniziative, che hanno l’obiettivo di valorizzare i nostri territori.”

Giorgio Simeoni (Regione Lazio, Forza Italia): “il Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle è un’eccellenza unica al mondo. Eventi come questo sono occasioni straordinarie per valorizzare il territorio e dare fiducia agli imprenditori locali. La politica ha un ruolo chiave: quando cresce l’economia, cresce l’occupazione e la fiducia delle famiglie.”

Esperienze oltre il Lago

Il festival offrirà un’ampia gamma di esperienze che racconteranno il lago anche al di fuori della sua dimensione strettamente sportiva. Sono previsti eventi, degustazioni e programmi dedicati alla scoperta del territorio, creando un ponte tra sport, cultura e natura.

I Sindaci e la v isione t erritoriale

I tre sindaci coinvolti hanno espresso entusiasmo per l’iniziativa:

Claudia Maciucchi, sindaco di Trevignano Romano: ” eventi come questo sono fondamentali per i nostri territori: li valorizzano, li rendono protagonisti e permettono a tutti di scoprirne i confini, non solo geografici, ma anche culturali e storici. Attraverso questa iniziativa, vogliamo raccontare e far conoscere al di fuori le bellezze naturali, la storia e l’identità di questi luoghi. L’obiettivo è dare voce e visibilità al territorio, affinché possa essere apprezzato e riconosciuto nel suo pieno valore.”

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano: “questa iniziativa è un esempio di collaborazione e pianificazione lungimirante. L’evento ha saputo unire istituzioni, associazioni e realtà economiche del territorio, dimostrando quanto sia importante lavorare insieme per valorizzare le risorse locali. In un anno significativo come quello del Giubileo, questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento e un’opportunità di crescita.”

Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia: “l‘evento della Ferrari è stato un simbolo dell’alto livello del Lago di Bracciano e della collaborazione tra istituzioni e operatori locali. L’obiettivo è mettere in rete queste risorse per far conoscere il territorio a un pubblico sempre più ampio. Il messaggio dell’evento non è solo promozionale, ma mira a migliorare costantemente, con un impatto positivo che possa crescere ogni anno.”

Il Supporto delle Istituzioni Militari e Ambientali

Il Colonnello Dario Bovino, Comandante del CSSAM di Vigna di Valle, ha ricordato l’importanza storica del luogo: “l‘Aeronautica ha accolto la richiesta del comitato di partecipare al Rome Foil Festival, un evento che nasce dal territorio, per il territorio e con il territorio. Vigna di Valle è la culla del volo e dobbiamo esserne orgogliosi. Questo evento rappresenta la sintesi della sinergia tra il Comando dell’Aeroporto di Valle e lo sport.”

La Commissaria Tiziana Pepe dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano ha sottolineato il valore della collaborazione: “lavoriamo in rete, come è stato sottolineato in vari interventi. Il lavoro di squadra con il comandante e i principali attori del progetto è essenziale per raggiungere una direzione comune.”

Il Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, Daniele Badaloni, ha evidenziato il legame tra sport e sostenibilità: “promuovere attività come la vela significa rendere il nostro territorio un’eccellenza della nautica eco sostenibile.”

Un f uturo di c ollaborazione e s viluppo

Luca Galloni, vicesindaco di Trevignano e rappresentante della Città Metropolitana, ha sottolineato: “solo unendo natura, sport, economia, turismo e persone possiamo costruire un percorso di crescita efficace. Guardando all’Agenda 2030, la collaborazione tra istituzioni e territorio è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.”

L’incontro ha visto anche la partecipazione del giornale L’agone, rappresentato dal presidente Giovanni Furgiuele, e del Consorzio di Navigazione Bracciano-Martignano, con la presenza del presidente Francesco Pizzorno e di Sira Lucchetti, testimoniando l’interesse e il sostegno delle istituzioni e delle realtà locali al progetto.

La giornalista Enza Beltrone avrà un ruolo chiave nella diffusione dell’evento, costruendo una rete di comunicazione con i media locali per ampliare la visibilità del festival.

In conclusione, Paolo Garlando ha sottolineato “il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di una sinfonia composta da molti protagonisti, con un unico palcoscenico: il Lago di Bracciano”.

Il Rome Foil Festival non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio piano di sostenibilità, un evento circolare che offre benefici a tutti, dal territorio agli operatori turistici, fino agli appassionati di sport e natura.

