Regione Lazio, interventi per messa in sicurezza di ponti e cavalcavia sulla SR 213 Flacca nei comuni di Formia e Gaeta

“Sono particolarmente soddisfatta del risultato portato a casa oggi in giunta regionale con l’approvazione della delibera, proposta dall’assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Emanuela Rinaldi, relativa allo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio, ASTRAL S.p.A. e i comuni di Formia e Gaeta per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza dei ponti e dei cavalcavia lungo la SR 213 Flacca”, lo dichiara in una nota l’assessore regionale al Turismo, Sport e Ambiente Elena Palazzo.

“Si tratta di un intervento infrastrutturale della massima importanza che contribuirà a rendere più sicura una delle strade più percorse non solo dai residenti ma anche dai numerosi turisti che frequentano le nostre zone abitualmente – sottolinea l’assessore -. Un’azione che rientra nell’ottica di un miglioramento dei servizi offerti dalla Regione. L’accordo si inquadra infatti nell’ambito delle iniziative finalizzate alla tutela della sicurezza stradale e alla riqualificazione delle infrastrutture viarie del territorio”.

“In particolare, gli interventi previsti riguardano il Cavalcavia Via Olivella, Cavalcavia Via Tonetti, Cavalcavia del Muro di Nerva, Ponte Darsena Quercia, Ponte Ospedale, Cavalcavia Tallini nel tratto del Comune di Formia. Nel Comune di Gaeta si prevede invece la messa in sicurezza della Strada Regionale Flacca nel tratto urbano del Comune di Gaeta (località Conca, Calegna, Cuostile e Garibaldi). Il totale complessivo dell’investimento – conclude Palazzo – ammonta a oltre 16 milioni di euro. Con questa iniziativa, la Regione Lazio conferma il proprio impegno per il miglioramento delle reti stradali e la sicurezza della viabilità”.