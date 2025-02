Sanità, Rocca nomina i direttori generali di IFO, San Camillo Forlanini, ASL Roma 4, ASL Roma 6, Viterbo

COMUNICATO STAMPA

Roma, 13 febbraio 2025 – A seguito dei pareri positivi espressi dalla commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare del Consiglio regionale, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti di nomina dei direttori generali di cinque Aziende sanitarie.

Si tratta di Livio De Angelis agli Istituti fisioterapici ospitalieri (Ifo) – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico; Angelo Aliquò all’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini; Rosaria Marino alla Asl Roma 4; Arturo Cavaliere alla Asl Roma 6; Egisto Bianconi alla Asl Viterbo.

Gli incarichi dei direttori generali hanno una durata triennale.

Il presidente Francesco Rocca augura buon lavoro ai nuovi direttori generali.

Livio De Angelis

Nato a Sezze (Latina) il 23 dicembre 1967 e commissario straordinario di Ifo dall’8 maggio 2024. Laureato in Medicina e specializzato in Chirurgia e in Endoscopia digestiva chirurgica, è stato Direttore del Soccorso pubblico del Servizio sanitario regionale e ha implementato il sistema Numero unico di emergenza 112, dopo aver maturato esperienze ospedaliere nella veste di Direttore di Unità operativa complessa e di chirurgo generale e d’urgenza.

Angelo Aliquò

Nato a Palermo il 16 gennaio 1968 e direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini dal 1° luglio 2024. Laureato in Architettura, ha ricoperto incarichi di vertice presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, la Asl Frosinone, l’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, il Centro Neurolesi Bonino Pulejo – Irccs di Messina e l’Azienda Sicilia emergenza urgenza sanitaria della Regione Siciliana.

Rosaria Marino

Nata a Roma il 27 luglio 1962, laureata sia in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Igiene e Sanità pubblica sia in Scienze della comunicazione pubblica e istituzionale. È stata commissario ad acta per il Consiglio di Stato e il Tar del Lazio, Direttore d’Area della Asl Roma 1 e del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Asl Roma 4 e A, oltre agli incarichi di Commissario straordinario e di Direttore generale di Arpa Lazio.

Arturo Cavaliere

Nato a Mormanno (Cosenza) l’8 gennaio 1969, laureato in Farmacia con specializzazione in Farmacia ospedaliera. Docente universitario, è stato direttore di Uoc presso l’Azienda ospedaliera universitaria Sant’Andrea, la Asl Viterbo e l’Istituto dermopatico immacolata – Irccs. È presidente della Società italiana di farmacia ospedaliera e componente del Comitato etico per le sperimentazioni cliniche di terapie avanzate dell’Agenzia italiana del farmaco.

Egisto Bianconi

Nato a Roma il 30 gennaio 1968, laureato in Economia e Commercio. È stato commissario straordinario della Asl di Viterbo dal 1° aprile 2023, dopo aver accumulato esperienze di governance sanitaria presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, dove è stato prima direttore amministrativo e poi direttore generale, e la Azienda sanitaria locale Roma 2. È stato anche Direttore di Unità operativa complessa e Dirigente aziendale di Area.