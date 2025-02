Ladispoli, alberghiero alla borsa internazionale del turismo

Trasferta emozionante per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che dal 9 all’11 febbraio hanno partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano accompagnati dai Docenti Giovanna Albanese, Carmen Piccolo e Renato D’Aloia. “Un’occasione che non potevamo perdere – ha sottolineato la Prof.ssa Giovanna Albanese, che ha coordinato l’iniziativa – per far conoscere ai nostri studenti le più recenti tendenze del settore ricettivo. Basti pensare che le anticipazioni dell’edizione precedente della Borsa di Milano sono poi diventate i trend di quest’anno, a dimostrazione del fatto che il settore turistico, trainante per la nostra economia, richiede un aggiornamento continuo a cui dobbiamo abituare i nostri allievi”. Molti gli eventi cui hanno partecipato gli studenti e i docenti dell’Alberghiero di via Federici con incontri e approfondimenti soprattutto legati all’impatto della digitalizzazione e alla centralità degli “eventi” nella strategia di promozione aziendale e turistica, ma anche alle nuove formule che caratterizzano il lifestyle contemporaneo, come il workation o il bleisure ossia la richiesta di combinare nello stesso viaggio vacanza e lavoro. “Moltissimi gli espositori – hanno commentato ancora la Prof.ssa Carmen Piccolo e il Prof. Renato D’Aloia – con un incremento, dicono i dati, del 7% rispetto alla scorsa Edizione, a dimostrazione dell’importanza della manifestazione di Fieramilano. Ma ci confortano anche le percentuali riguardanti la crescita della filiera: per l’Italia, secondo l’Istat, il 2023 si è chiuso infatti con 133,6 milioni di arrivi (+12,8% sul 2022) e 447,1 milioni di presenze (+8,5%). Il nostro Paese si conferma la destinazione più attrattiva in Europa e le presenze hanno “riagganciato” i dati prepandemici. La partecipazione all’evento dedicato agli studenti degli Alberghieri e alle Università, il “Bit 4Job”, è stato molto importante perché ha delineato uno scenario di straordinario interesse soprattutto per chi, come gli allievi del nostro Istituto – ha concluso la Prof.ssa Albanese – vorrà trasformarlo nel proprio futuro professionale”. Appuntamento al prossimo anno.