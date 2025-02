Foibe, l’omaggio di Città Metropolitana di Roma

Oggi nel quartiere Giuliano Dalmata in occasione del Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe, in rappresentanza di Città Metropolitana di Roma e del sindaco Gualtieri, abbiamo reso omaggio ai nostri connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, vittime delle eccidio e dell’esodo forzato. Queste terre, segnate prima dal nazifascismo e poi dalla dittatura comunista, hanno vissuto persecuzioni e violenze indicibili. Quasi diecimila persone donne, uomini e bambini furono trucidati dal regime di Tito.

Oggi, ricordiamo non solo il dolore di quelle famiglie, ma anche la forza e la dignità con cui hanno ricostruito la loro vita, portando con sé la memoria, la cultura e le tradizioni che continuano a rappresentare un patrimonio fondamentale per il nostro Paese.

Rendiamo omaggio alle vittime delle violenze e degli eccidi che hanno accompagnato questa tragedia, e riconosciamo l’importanza di mantenere viva la memoria storica di quegli eventi. Non possiamo dimenticare che l’Esodo giuliano-dalmata, non è solo una ferita aperta per chi lo ha vissuto, ma anche una testimonianza che ci invita a riflettere sull’importanza della pace, della convivenza e del rispetto reciproco tra i popoli.

Vogliamo che le giovani generazioni comprendano il significato di questo esodo, perché solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza storica possiamo costruire un futuro in cui non ci siano più spazi per l’intolleranza e la discriminazione.

È nostro dovere mantenere viva la memoria di tali tragedie, soprattutto oggi, mentre l’Europa è ancora scossa dal conflitto russo-ucraino. Il futuro dipende dalla nostra capacità di custodire il passato e di lavorare insieme per una pace duratura. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e alle forze armate, alla polizia locale di Roma Capitale e alla polizia di Città Metropolitana per il loro costante impegno.

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra.” – Papa Francesco

Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Bilancio della Città metropolitana di Roma