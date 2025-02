Bracciano e il giorno del Ricordo

Riceviamo e pubblichiamo – Oggi ricordiamo le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, una pagina dolorosa della nostra storia. Ma per una memoria autentica, è essenziale guardare al passato con onestà e giustizia.

𝐋’𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐉𝐮𝐠𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝟏𝟗𝟒𝟏 portò a deportazioni nei campi di concentramento italiani, come quello di Arbe/Rab, dove morirono migliaia di sloveni e croati.

Furono vietate scuole e giornali in lingua slava, i cognomi slavi vennero cambiati.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢 furono uccisi o costretti a lasciare le loro terre in Istria e Dalmazia, annesse alla Jugoslavia. Un dramma che ha segnato tante famiglie.

𝐈𝐥 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 non deve essere un pretesto per divisioni, ma un’occasione di riflessione e impegno per i diritti umani.

𝐋𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢.

Raccontare 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, senza omissioni né strumentalizzazioni.

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, per non ripetere gli errori del passato.