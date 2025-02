Ritorna nel viterbese la collezione di opere d’arte in Spaziotempismo

Non si arresta il percorso del Concetto Artistico SpazioTempismo e del suo Movimento.

Dopo la sua affermazione a Viterbo con il Festival ViterboImmagine2023, poi a Perugia, a Brescia, a Albenga e per ben due volte a Roma, l’8 Febbraio presso la sala Consiliare Comunale di Vitorchiano, uno dei più Belli Borghi d’Italia, si inaugurerà alle ore 16,30, con ingresso libero la Mostra “Emozioni SpazioTempistiche”, con una collezione di opere messe a disposizione dagli Artisti, arricchita ed impreziosita di recenti produzioni. Le opere, rimarranno esposte al pubblico fino all’8 Aprile 2025.

Interverranno all’evento l’ideatore e fautore del concetto Enzo Trifolelli, il Sindaco dott. Ruggero Grassotti, il presidente dell’Ass. EIPAA ODV dott. Francesco Urbani, i relatori esperti referenti, artisti e appassionati. Interverrà inoltre Silvio Merlani della Galleria Chigi che già dagli albori ha abbracciato lo SpazioTempismo ospitando in sede le prime opere prodotte. Nella circostanza un emergente artista si esibirà in una performance per la realizzazione di un’opera in SpazioTempismo.

A conclusione, i presenti festeggeranno con un brindisi augurale.

Oltre ad ammirare l’esposizione sarà possibile visitare le sale del Complesso Sant’Agnese.

Lo SpazioTempismo nasce per tutte le discipline artistiche: pittura, scultura, digital-art, istallazioni, disegno grafica, robotica, musica, letteratura, prosa e fotografia (FoTotempismo), già dal 2011. Il concetto è andato nel tempo acquisendo rilevanza e accreditamento, man mano che numerosi artisti hanno fatto proprio questo concetto, espresso in tutti gli stilemi e in tutte le declinazioni. Le opere esplorano la comunicazione con la raffigurazione dello Spazio nella rappresentazione multi-prospettica del soggetto con l’evidenza del fluire del trascorrere del tempo nell’intervallo tra una prospettiva e l’altra; quindi non il congelamento di un istante ma un susseguirsi di fluidi istanti infiniti.

Del Movimento Artistico è stato redatto un Manifesto programmatico sociale, culturale ed artistico.

Ben ventinove sono gli artisti, di cui tre con mini-personali, che mettono in mostra quarantacinque opere in SpazioTempismo tutte nel formato di cm 100×100.

Il 25 maggio 2024 si è svolto il primo Seminario del Movimento SpazioTempismo, di cui è stato redatto il volume degli Atti con i contenuti teorici delle relazioni di Gianpiero Ascoli, Barbara Aniello, Luca Salvatelli, Paolo Signore ed Enzo Trifolelli.

In questa occasione verrà presentata la Call del 5 Aprile, con opere inedite in SpazioTempismo (FoTotempismo per la fotografia) da consegnare entro il 16 marzo 2025, inoltre sarà ufficializzato il Concorso a premi, rivolto a tutti gli artisti con opere inedite in SpazioTempismo (FoTotempismo per la fotografia) con scadenza 20 settembre 2025, nel quale sarà assegnato al vincitore un premio di Euro 1000,00 e altri per tutte le discipline.

La valorizzazione territoriale e la promozione di eventi di grande spessore come questa mostra, sono fra le mission del Dipartimento Eventi Culturali di EIPAA. La riqualificazione del complesso monastico in un nuovo polo culturale prende man mano piede, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e di tanti artisti giovanissimi, amatoriali e professionisti. Scultura, pittura, disegno, fotografia e ogni tipo di arte aiutano a creare un motore culturale nuovo e variegato dentro il meraviglioso Borgo Sospeso di Vitorchiano.