Ladispoli, al “Vannini” stasera c’è “Ascoltare oltre il silenzio”

Oggi alle 21ù la compagnia teatrale “E si va in scena” presenta l’opera “Ascoltare oltre il silenzio” al Teatro Marco Vannini.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune, racconta la vicenda di un docente che pur di riportare alla luce la storia delle fosse comuni delle Foibe, e le barbarie subite dal popolo italiano straziato e torturato nei territori di Istria, Fiume e Dalmazia, non esita a mettere in pericolo la sua stessa vita familiare. I contenuti sentimentali delle vicende private del professore si intrecciano con quelli della sua caparbia ricerca di verità scomode e a tratti sconosciute, su ciò che subirono nell’ ex

Jugoslavia coloro che avevano tentato di far valere i loro diritti.

L’ autore ha definito “una commedia nella commedia” il suo testo, scorrevole e a tratti leggero, ma significativo nel suo contenuto, denso di quelle informazioni volte a suscitare la curiosità e l’interesse del pubblico.

Il finale, emozionante, sarà occasione di riflessioni sia personali che sul nostro comune passato di Italiani