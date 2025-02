A Palazzo Valentini il premio “Talento Leonardiano”

A Palazzo Valentini il 7 febbraio la cerimonia conclusiva del Premio artistico internazionale “Talento Leonardiano”

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Vinci Cultura in collaborazione con la piattaforma cinese Tu Hua Bao, è patrocinata da Roma Capitale, dalla Città Metropolitana di Roma, dal Comune di Tivoli e dal Comune di Vinci, terra di Leonardo. Il Premio Artistico Internazionale Talento Leonardiano, ispirato alla figura di Leonardo da Vinci e al tema “Natura e Futuro”, ha coinvolto circa 80 studenti italiani e oltre 10.000 studenti cinesi, provenienti dalle scuole d’arte della provincia del Guangdong.

Ieri l’esposizione presso la Sala Baldini a Roma dei lavori realizzati dagli studenti, inclusi le ragazze e i ragazzi del Liceo Artistico Enzo Caravillani, del Liceo Artistico Enzo Rossi e del Liceo Artistico Publio Elio Adriano di Tivoli, che hanno realizzato 34 opere, esposte insieme alle 57 opere degli studenti cinesi.

“Siamo davvero onorati di portare avanti la collaborazione con Vinci Cultura, con cui da circa due anni realizziamo progetti di altissimo valore. Nel portare i saluti del Sindaco di Roma e Città metropolitana Roberto Gualtieri, ci tengo a ringraziare il Vicepresidente Alessandro Petrini con cui ieri, assieme a studenti e docenti dei nostri licei, abbiamo condiviso un momento davvero emozionante. Tanti giovani artisti hanno potuto esprimere arte, bellezza e creatività, in uno scenario meraviglioso, e oggi faccio i miei auguri ai vincitori del premio. Sono convinto che l’arte sia un ponte straordinario di comunicazione, in grado di unire i popoli e far emergere dall’incontro tra diverse culture una creatività e un linguaggio comune che supera ogni barriera. Occasioni come questa danno ancor più forza al lavoro straordinario che si svolge nelle scuole, aspetto fondante di uno Stato, per il futuro dei nostri ragazzi e ragazze, che si costruisce ogni giorno, con impegno e dedizione. A tutti i giovani artisti coinvolti, auguro un percorso ricco di soddisfazioni, crescita e nuove ispirazioni attraverso l’arte e la creatività”.

Mariano Angelucci, Presidente della Commissione XII Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale e Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale.