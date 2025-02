Il futuro del lago di Bracciano tra rinnovamento e sostenibilità

Parla Francesco Pizzorno, presidente del Consorzio di navigazione

Il 18 gennaio avrebbe dovuto essere un evento di grande rilevanza, l’inaugurazione del pontile di Anguillara Sabazia, ma le avverse condizioni meteo, con la pioggia e il lago non perfettamente calmo, hanno costretto gli organizzatori a rinviarla. In questa intervista il presidente del Consorzio di navigazione Francesco Pizzorno parla dei progetti in corso e delle novità in arrivo per la navigazione sul lago di Bracciano.

Oggi avremmo dovuto assistere all’inaugurazione del pontile di Anguillara, ma l’evento è stato rinviato a causa del tempo. Ci può raccontare di più sui lavori svolti fino ad ora?

«Esatto, l’inaugurazione del pontile di Anguillara Sabazia è stata posticipata. Questo è stato un periodo di lavori intensi. Siamo felici di annunciare che i lavori di ripavimentazione e rifacimento delle ringhiere in ferro nonché della ristrutturazione dello scivolo per disabili in Anguillara sono stati completati. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità per i nostri cittadini. In parallelo, stiamo portando avanti anche il rifacimento del pontile di Trevignano Romano, che è in fase di ultimazione. Inizialmente avevamo previsto due inaugurazioni separate, ma alla fine abbiamo deciso di unirle in un unico evento, che si terrà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, così da celebrare questi importanti lavori in un’unica occasione».

“Grazie al finanziamento ricevuto dalla Città Metropolitana – sottolinea il presidente – importanti sono e saranno gli interventi strutturali che il Consorzio lago di Bracciano ha potuto e potrà realizzare. Si è provveduto al restyling della sede operativa situata nella storica palazzina dell’Imperial Airways, ed è stato ottenuto, sempre da parte della Città metropolitana, un finanziamento che riguarderà la sistemazione delle piazzole di affaccio del lungolago. Si tratta di un’opportunità significativa per migliorare l’accessibilità e valorizzare ulteriormente le aree lacustri. Attualmente, per questo ultimo finanziamento, siamo impegnati nella definizione delle fasi amministrative e burocratiche; una volta completate, procederemo con gli atti di affidamento e l’avvio dei lavori. Le piazzole lungo il lago rappresentano un elemento fondamentale per la fruizione del territorio e il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza di visita, sia per i residenti che per i turisti».

Il presidente continua a illustrare gli interventi: «Prestiamo grande attenzione alla formazione del personale. Attualmente il motorista e il marinaio stanno seguendo corsi di aggiornamento per ottenere nuove abilitazioni alla condotta della motonave, affinché possano esserne abilitati alla guida; nel contempo abbiamo organizzato “in loco” dei corsi da marinaio con l’obiettivo di aumentare la frequenza delle corse e migliorare la qualità del servizio. Questo rappresenta solo uno dei tanti impegni che portiamo avanti per ottimizzare le risorse a disposizione e garantire un servizio sempre più efficiente. Stiamo portando avanti diversi progetti in collaborazione con la Regione, la Città metropolitana e il Parco Regionale Bracciano-Martignano per la realizzazione di nuovi punti di attracco lungo il lago al fine di contribuire a migliorare la mobilità lacustre e a incentivare lo sviluppo del turismo nautico. I nuovi attracchi renderanno più agevoli gli spostamenti e offriranno nuove opportunità di valorizzazione per le attività legate al lago. La nostra missione è promuovere un ambiente sostenibile, dove la navigazione sia accessibile a un numero sempre maggiore di persone e il turismo possa crescere in modo armonioso e rispettoso dell’ecosistema.

Ci stiamo preparando a vivere una stagione primaverile ed estiva ricca di novità. Oltre agli interventi già avviati, stiamo sviluppando nuove iniziative per rendere la visita al lago ancora più coinvolgente e stimolante. Continuiamo inoltre a proporre corsi e attività culturali, come il corso di sommelier e il corso di prevenzione della violenza, che stanno riscuotendo grande interesse. La nostra sede si conferma un punto di riferimento per eventi sociali e culturali, con l’obiettivo di trasformare il Consorzio in un polo di crescita e aggregazione per l’intera comunità. La nave ha recentemente subito un rinnovamento completo, con particolare attenzione alla parte motoristica, che è stata interamente revisionata per garantire maggiore efficienza e sicurezza. Tra gli interventi più rilevanti spicca l’installazione di un nuovo impianto audio. In passato, durante eventi e presentazioni, si erano verificati problemi legati alla qualità del suono, soprattutto a causa della mancanza di copertura del segnale in alcuni punti del lago e conseguente mancanza di linea all’interno della nave. Per risolvere questa criticità stiamo istallando un moderno sistema di amplificazione che migliorerà significativamente la qualità audio della motonave, assicurando un’esperienza più fluida e professionale per tutti i partecipanti. Questo aggiornamento è fondamentale per garantire il successo di eventi a bordo, come presentazioni di libri, conferenze e discorsi».

«Il nostro impegno – conclude – è costante e orientato verso un futuro migliore per il territorio. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per valorizzare il lago di Bracciano e offrire ai cittadini e ai turisti esperienze indimenticabili».

Un ringraziamento va a tutto il personale di bordo, a quello amministrativo, e ai componenti del consiglio di amministrazione, che con passione e professionalità garantiscono la riuscita dell’organizzazione e dell’accoglienza verso gli utenti.

Paola Forte