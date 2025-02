Per Ostia Azione chiede lo stato di calamità naturale

“La situazione a Ostia, nell’area della Rotonda sita in piazzale Cristoforo Colombo, è fortemente compromessa a causa delle continue mareggiate e dell’erosione costiera. Facciamo appello al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, affinché venga dichiarato lo stato di calamità naturale e si intervenga con urgenza, in maniera strutturale e non episodica. Vi è il rischio concreto che l’erosione colpisca il sottosuolo della rotonda della fontana dello Zodiaco, uno dei simboli di Ostia, causando danni irreversibili”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale del Lazio, Alessio D’Amato, i consiglieri dell’Assemblea capitolina, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, e il consigliere del Municipio X, Andrea Bozzi, che ieri hanno effettuato un sopralluogo nella zona interessata.