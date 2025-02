I giovani stanno attenti alla salute più di quanto si pensi

I dati emergono da uno un sugli under 30 del Sole 24 ore

È vero che quello della salute non è un tema che tocca tutti ma va gradualmente intensificandosi con l’età e le necessità del singolo. Secondo uno studio pubblicato da IlSole24 ore invece anche i giovani stanno approcciando al tema della sanità già prima dei trenta anni, il 41% di loro infatti si dichiara fiducioso nel sistema sanitario nazionale e opta per un superamento delle differenze come quelle socioeconomiche che per il 69,6% sono la causa di disuguaglianze nell’accesso alla sanità, inoltre hanno fiducia nella ricerca scientifica. Secondo i giovani sarebbe necessario intervenire investendo sulla ricerca scientifica (26,8%) e dando maggiori risorse economiche (19,1%).

Molti giovani si trovano consapevoli dell’importanza della prevenzione (76,8%) e al primo posto si riscontra la salute oncologica (74;7%) mentre il 43,3% alla prevenzione delle malattie infettive come ad esempio l’epatite e l’HIV sessualmente trasmissibili che anche se curabili ancora molto pericolose e soprattutto capaci di sottoporre la persona contratta in una vita per un periodo deficitaria, è molto comune infatti che un giovane contragga se non malattie infettive sessualmente trasmissibili, stati infiammatori come quelli della candida o della gonorrea. Infine il 45,9% va alla salute mentale. E’ vero che viviamo in un’epoca in cui tutto è estremamente frenetico e richiedente pertanto a volte le cose possono subire uno stallo o un peggioramento anche nella vita e nell’ottimismo di un giovane e a volte c’è bisogno di una figura di sostegno che spesso negli anni precedenti non si conosceva o era legata a erronee credenze quali ad oggi è legato il mondo della salute mentale, complici forse anche i social dove figure quali lo psicoterapeuta o il coach formatore diffondono contenuti volti all’informazione e al benessere personale che spesso e soprattutto se si è giovani passa attraverso un buon stile di vita scandito da sport, alimentazione e obiettivi di vita.

Ilaria Morodei